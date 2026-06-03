Sự kiện tháng 6: Mùa Song Tử mở lối nhân duyên, mùa Cự Giải đem đến bình yên

HHTO - Từ mùa Song Tử sôi động tới mùa Cự Giải giàu cảm xúc, tháng 6 được xem là một trong những giai đoạn có nhiều chuyển động khi các mối quan hệ, công việc và tâm trạng của 12 chòm sao đều dễ thay đổi.

Mùa Song Tử

Nửa đầu tháng 6 vẫn nằm trong mùa Song Tử - giai đoạn nổi tiếng với nhịp sống nhanh, nhiều cuộc gặp gỡ và hàng loạt thay đổi bất ngờ. Đây là thời điểm nhiều người cảm thấy bản thân bận rộn hơn bình thường khi điện thoại liên tục có tin nhắn, lịch hẹn dày hơn và công việc cũng xuất hiện thêm nhiều cơ hội mới.

Năng lượng Song Tử trong tháng 6 đặc biệt phù hợp cho các hoạt động liên quan tới giao tiếp, sáng tạo nội dung, học tập hoặc mở rộng mối quan hệ cá nhân. Nhiều chòm sao sẽ có xu hướng muốn thay đổi bản thân, thử trải nghiệm mới hoặc bắt đầu những kế hoạch từng trì hoãn.

Đây cũng là khoảng thời gian rất dễ xuất hiện những cuộc gặp “tình cờ nhưng đáng nhớ”, đặc biệt với các cung thuộc nhóm Khí như Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình.

Sao Thủy di chuyển vào Cự Giải

Trong tháng 6, sao Thủy - hành tinh đại diện cho giao tiếp và suy nghĩ, bắt đầu dịch chuyển vào Cự Giải. Điều này khiến các cuộc trò chuyện không còn mang tính xã giao mà trở nên có chiều sâu hơn.

Nhiều người trong giai đoạn này sẽ chú ý nhiều hơn tới gia đình, các mối quan hệ thân thiết hoặc cảm giác an toàn trong cuộc sống. Đây cũng là lúc nhiều chòm sao bắt đầu muốn sống chậm lại, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc tinh thần sau quãng thời gian khá bận rộn trước đó. Những cuộc nói chuyện về tương lai, định hướng công việc hoặc các mối quan hệ lâu dài cũng dễ xuất hiện nhiều hơn trong tháng này.

Trăng tròn tháng 6

Một trong những sự kiện chiêm tinh đáng chú ý nhất tháng 6 là kỳ Trăng tròn giữa tháng. Đây thường được xem là thời điểm cảm xúc và suy nghĩ của con người đạt tới cao trào, khiến nhiều người bắt đầu đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới công việc, học tập hoặc cuộc sống cá nhân.

Nhiều chòm sao trong thời điểm này có xu hướng muốn kết thúc những điều không còn phù hợp để mở ra giai đoạn mới tích cực hơn. Đây cũng là khoảng thời gian khá tốt để nhìn lại các mục tiêu cá nhân và điều chỉnh lại nhịp sống nếu cảm thấy bản thân đang quá tải.

Mùa Cự Giải

Từ khoảng ngày 21/6, mùa Cự Giải chính thức bắt đầu và mang theo nguồn năng lượng nhẹ nhàng hơn hẳn nửa đầu tháng. Nếu mùa Song Tử khiến cuộc sống trở nên sôi động và liên tục dịch chuyển, thì mùa Cự Giải lại khiến nhiều người muốn tìm về sự ổn định và bình yên.

Đây là khoảng thời gian rất phù hợp để nghỉ ngơi, cân bằng lại cảm xúc và dành thời gian cho những người thân thiết. Không ít người trong cuối tháng 6 sẽ có xu hướng muốn ở nhà nhiều hơn, chú ý tới sức khỏe tinh thần hoặc thay đổi không gian sống.

Ngoài ra, mùa Cự Giải cũng khiến nhiều chòm sao nhạy cảm hơn với cảm xúc của bản thân. Đây là lúc nhiều người học cách lắng nghe chính mình thay vì liên tục chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo