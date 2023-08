Taylor Swift thông báo ra mắt "1989 (Taylor’s Version)": Kỷ nguyên rực rỡ nhất đã trở lại

HHT - Tại buổi diễn mới đây trong chuyến lưu diễn "The Eras Tour", Taylor Swift đã chính thức ấn định ngày phát hành "1989 (Taylor’s Version)" - album tái thu âm tiếp theo của mình.

Ngày 10/8, Taylor Swift đã chính thức thông báo sẽ phát hành album tái thu âm tiếp theo, 1989 (Taylor’s Version) trong buổi concert của mình. Album sẽ được phát hành vào ngày 27/10/2023, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày phát hành của bản gốc (27/10/2014).

Trước đó, Taylor Swift đã thay đổi trang chủ web chính thức thành giao diện mang đậm chất album 1989 với màu xanh chủ đạo cùng chim hải âu. Không lâu sau đó, tài khoản Instagram của team Taylor Swift @taylornation đã bất ngờ livestream từ chính concert của nữ ca sĩ. Trong sự vỡ òa của cộng đồng người hâm mộ tại buổi diễn và trên mạng xã hội, Taylor Swift chính thức công bố 1989 (Taylor’s Version).

“Thật lòng mà nói, đây là album thu âm lại mà tôi thích nhất bởi vì 5 ca khúc bổ sung thật sự rất tuyệt vời!”, nữ ca sĩ viết trong bài thông báo ra mắt 1989 (Taylor’s Version).

1989 là album phòng thu thứ năm của nữ ca sĩ Taylor Swift, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc thay đổi dòng nhạc của “công chúa nhạc đồng quê”. 1989 được mô tả là “album nhạc Pop chính thức đầu tiên” của giọng ca All Too Well. Album này đã mang về cho Taylor Swift chiếc kèn Grammys danh giá thứ 2 tại hạng mục Album Of The Year (Album của năm).

Việc phát hành 1989 (Taylor’s Version) là một bước tiến trong việc “đòi lại chất xám” của nữ ca sĩ. Trước đó Taylor Swift đã bị “chơi xấu” và mất quyền sở hữu 6 album đầu tiên của mình. Cô đã cố gắng mua lại các bản ghi âm của mình nhưng bất thành. Điều này đã khiến cô quyết tâm ghi âm lại các sản phẩm trước đó của mình với chút thay đổi và 1989 (Taylor’s Version) sẽ là album thu âm lại thứ 4 của cô.