Teen THPT Minh Khai mỗi ngày đến trường: Như đóng "High School Musical", chill nhạc cả năm!

HHT - Được biết đến nhiều với chương trình âm nhạc "Tuổi Hồng" hằng năm nhưng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) còn có các mini liveshow hấp dẫn khác, như "Glamophone" cực chill được tổ chức đều đặn hai tháng/ lần.

Mini liveshow của teen Minh Khai

Glamophone là cụm từ được tạo nên từ glamorous (hấp dẫn) và gramophone (máy phát nhạc cổ điển). Đây là sự kiện được các bạn học sinh xem là mini liveshow được tổ chức tại THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), được tổ chức bởi CLB Báo chí - Truyền thông Minh Khai - Minh Khai 8:15, kết hợp với CLB nhạc cụ Jam;ere và giọng hát đến từ CLB Muzika định kỳ hai tháng/ lần.

Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, Glamophone liên tục nhận được phản hồi tích cực về thông điệp và cả âm nhạc giúp các Miki-er (cách gọi gần gũi của teen Minh Khai) xả stress sau bao ngày “dùi mài kinh sử”.

Mỗi lần trở lại, Glamophone sẽ mang một chủ đề và thông điệp khác nhau cùng âm nhạc được lựa chọn tỉ mỉ để phù hợp nhất với chủ đề đó. Bật mí một bí mật là sau mỗi lần xem mini liveshow, Miki-er không chỉ hòa cùng âm nhạc mà còn được “gói mang về” các phần quà nhỏ xinh như thẻ bo góc hình ngôi trường thân thương hay lời chúc cho một ngày ngọt ngào nữa đó!

Gần đây, mini liveshow Glamophone với chủ đề Gió đã “đổ bộ” giờ ra chơi sáng thứ Hai, khép lại tháng trở lại trường của teen Minh Khai nhẹ nhàng như gió Thu. Với riêng concert lần này, Glamophone trình diễn lại ba ca khúc: Nứt (Ngọt), Một hôm rời xa Trái Đất (Quỳnh Như) và Giữ cho em một thế giới (TRANG).

Với mục đích thư giãn đầu tuần, sự kiện luôn ưu tiên chọn những bài hát Indie hay lofi khá “kén” người nghe nhưng năng lượng của khán giả lại luôn “bùng nổ” bất chấp. Hôm diễn ra Gió sân trường ướt nước mưa nhưng các bạn học sinh, kể cả các bạn nữ mặc áo dài vẫn “quẩy” cực sung. Bạn Khánh Linh (lớp 11A12) chia sẻ: “Dù không phải dòng nhạc yêu thích của mình nhưng mình nghe thì thấy rất thích. Chắc do giọng của các bạn bên Muzika rất hợp với dòng nhạc này, trống hay đàn guitar cũng "cháy" quá đó!”.

Vén màn hậu trường

Để chuẩn bị cho một buổi Glamophone kéo dài nửa tiếng, các bạn thuộc Ban tổ chức phải làm việc từ trước hơn một tháng để lên kế hoạch và thực hiện. Bạn Lê Phương Nhi (lớp 11A10) - chịu trách nhiệm chính lên ý tưởng cho sự kiện Gió - chia sẻ: “Vì các đợt Glamophone lần trước rất thành công nên mình cảm thấy khá áp lực. Nhưng với sự giúp đỡ của các bạn trong CLB Báo chí - Truyền thông, ý tưởng ban đầu của mình cũng hoàn thiện hơn và cuối cùng đã hoàn thành một buổi diễn tuyệt vời.”

Các bạn thuộc đội văn nghệ cũng sẵn sàng on the mic trong mọi buổi tổng duyệt trước ngày diễn ra Glamophone để đảm bảo sự kiện hôm ấy diễn ra suôn sẻ nhất. Dù chuẩn bị rất kỹ, nhưng sự cố bất ngờ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bạn Bảo Ngọc (lớp 11A13) - một trong những giọng ca làm nên sự kiện Gió - kể lại: “Micro hôm ấy của tụi mình chỉnh hơi sai một xíu, hơi lớn hơn so với dự kiến”.

Sự cố khiến Bảo Ngọc lo lắng khi bắt đầu hát nhưng với đội ngũ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng “tác chiến”, “lửa” của các Miki-er vẫn được ban tổ chức giữ đến khi kết thúc sự kiện. Năng lượng của khán giả đã tiếp thêm động lực cho các ca nhạc sĩ hoàn thành bài diễn một cách trọn vẹn.

Ngôi trường của âm nhạc

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng với đêm nhạc Tuổi Hồng diễn ra hằng năm luôn “cháy vé” chỉ trong vài ngày đầu. Đây là chương trình âm nhạc có 1-0-2 đến từ team văn nghệ Minh Khai, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như mới đây nhất là Grey D, Wren Evans, G.Ducky… Nhưng ngoài Tuổi Hồng, teen Minh Khai còn được phiêu cùng âm nhạc với nhiều chương trình thú vị khác được tổ chức đều đặn.

Bên cạnh Glamophone, Miki-er còn được “bung lụa” tại sự kiện random dance được tổ chức vào cuối mỗi học kỳ được tổ chức bởi CLB Báo chí - Truyền thông Minh Khai; hay Indie show - buổi diễn âm nhạc ngoài giờ lên lớp với đủ thể loại nhạc cực hot, thuộc sự quản lý của CLB nhạc cụ Jam;ere; và giai điệu Rock n Roll đến từ Miki Rock Club được tổ chức như một mini-liveshow tại các quán cà phê.

Có thể gọi THPT Nguyễn Thị Minh Khai là ngôi trường yêu âm nhạc với mỗi ngày đến trường đều có thể trở thành một cảnh trong bộ phim nhạc kịch trung học High School Musical!