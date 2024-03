TEMPEST trở lại với LIGHTHOUSE, Hwarang bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn xuất hiện?

HHT - PSYCHIC FEVER chính là chủ nhân của giai điệu "Just like Dat" gây sốt trên TikTok đầu năm nay. Nhóm vừa có lần thứ hai tới TP.HCM biểu diễn và không giấu sự mê đắm với nhiệt huyết của khán giả lẫn ẩm thực Việt Nam.

HHT - Bộ phim “Thiếu Niên và Chim Diệc” của đạo diễn Hayao Miyazaki đã thắng giải Phim hoạt hình hay nhất tại Oscar năm nay. Đối thủ được đánh giá nặng ký nhất là “Spider-Man: Across The Spider-Verse” đã có những phản ứng trái chiều trước chiến thắng này.

HHT - Mạch phim của "Queen of Tears" tập 2 chậm hơn tập 1 một chút nhưng vẫn hấp dẫn. Không có nhầm lẫn nào cả, Hong Hae In (Kim Ji Won) thực sự mắc phải ung thư và chỉ còn sống được 3 tháng. Sự xuất hiện của nhân vật mới Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) dự đoán còn nắm giữ nhiều bí ẩn hơn cả thân phận người yêu cũ của Hae In.