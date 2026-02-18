Dàn Chị Đẹp - Em Xinh "lên đồ" đi chúc Tết: Phương Mỹ Chi, Tóc Tiên "dịu keo"

HHTO - Mỹ nhân Việt chuộng áo dài tà kép, đính kim sa, phối ren những ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Phương Mỹ Chi ghi điểm mạnh, Tóc Tiên "dịu keo" khác lạ.

Phương Mỹ Chi được các tín đồ thời trang đánh giá là nhân tố "mặc đẹp" dịp Tết Bính Ngọ 2026. Từ sân khấu tới các bài đăng mạng xã hội ngày giáp Tết, "Em Xinh" ghi điểm nhờ làm mới trang phục truyền thống khéo léo.

Chủ nhân bản hit Ếch Ngoài Đáy Giếng "bắt trend" từ áo bà ba tới áo dài kim sa lấp lánh. Ngày đầu năm Bính Ngọ, Quán quân "Em Xinh" mùa 1 đi chúc Tết cùng gia đình trong tà áo dài tông đỏ, phối phụ kiện đẹp mắt.

Áo dài đính kim sa - xu hướng thịnh hành mùa Tết Bính Ngọ được nhiều mỹ nhân Việt yêu thích. Muộii phối phá cách với giày thể thao cao gót trong khi Huyền Baby đẹp đằm thắm, mặn mà.

"Vợ quốc dân" Phương Ly cũng chào năm mới với áo dài kim sa tông xanh pastel, phối màu lạ mắt cùng quần lụa tông đỏ tạo tương phản mạnh mẽ.

Tiếp nối truyền thống từ 8 mùa Tết trước, gia đình Quỳnh Anh Shyn "khai xuân" với bộ ảnh tông xanh dương mát mắt. Các thành viên nhà "Em Xinh" ghi điểm trong các thiết kế mang đậm tinh thần Á Đông cùng các chi tiết cách điệu ấn tượng.

Gam màu xanh pastel được "Chị Đẹp" Tóc Tiên, "Em Xinh" Bảo Anh lăng xê trong mùng 1 Tết Bính Ngọ, cả hai nữ ca sĩ đều chọn áo dài tà kép.

MAIQUINN chọn mẫu đầm lụa cổ yếm sắc đỏ rực rỡ, phối cùng túi xách bạc thời thượng cho ngày đầu năm. Trước đó, "Em Xinh" có bộ ảnh đón Tết ấn tượng trong thiết kế áo dài ren trắng tinh tế.

"Chị Đẹp" Bùi Lan Hương cũng có tạo hình tông đỏ chào năm mới ấn tượng. Sao nữ "lấy hên" trong thiết kế áo crop-top khoét xẻ khoe eo thon, phối cùng quần jeans nhạt màu.



Tông hồng pastel được nhiều "Em Xinh" như Juky San, Saabirose, Đào Tử A1J... ưa chuộng trong ngày du Xuân đầu năm 2026.

Bích Phương đầu tư bộ ảnh Tết theo phong cách mỹ nhân cổ trang. Cô chọn tà áo dài cách tân tông màu vàng nhạt thanh nhã, kết hợp cài tóc, quạt gắn hoa tươi, được sắp đặt đậm tính nghệ thuật.