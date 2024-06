Thái Trinh trải lòng về sự nghiệp thăng trầm, Anh Tú Atus đi thi nhưng luôn nhớ vợ

HHT - Trước bình luận tiêu cực, Thái Trinh cho biết cô từng mất nhiều thời gian điều trị tâm lý để vượt qua. Trong khi đó, Anh Tú Atus khiến netizen ngưỡng mộ vì luôn nghĩ về vợ dù đang tham gia show sống còn.

Thái Trinh trưởng thành từ những bình luận tiêu cực

Trên trang cá nhân, Thái Trinh vừa chia sẻ cảm giác về khoảng thời gian dài đối mặt với những bình luận tiêu cực từ khán giả như "đi hát mà không có hit, không có MV xịn xò, ra bài nào cũng bị flop", "không biết xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp vì chưa cố gắng hết mình"... Tuy nhiên, đến hiện tại, khi đã trưởng thành hơn cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, Thái Trinh đã có suy nghĩ chín chắn hơn.

Giọng ca Hai Chúng Ta bộc bạch: "Trước đây, nhận được những comment này, mình sẽ buồn và khóc nhiều, dễ rơi vào rối loạn lo âu và phải nhờ sự can thiệp của thuốc men, bác sĩ để ổn định. Vì mình tin rằng những điều họ nói là đúng, và mình - quả là thứ vô dụng bất tài nhất lỡ không may sinh ra trên cõi đời này. Giờ thì mình cũng buồn, nhưng buồn trong một khoảng thời gian ngắn cho phép - và sau đó tự bóc tách bản thân, nhìn sâu vào bên trong để tự nhìn lại, mình cần gì, mình là ai, mình nên sống như thế nào để hạnh phúc và vui theo cách của mình - mà không phải của một ai khác? Kể cả có buồn - thì đó cũng phải là một nỗi buồn đáng giá".

Anh Tú "đốn tim" khán giả vì lý do chọn 10/10 dù không nhảy giỏi

Xuất hiện tại Anh Trai "Say Hi", Anh Tú Atus đang ghi điểm 10 với khán giả không chỉ nhờ visual bừng sáng mà còn là "cây hài" của chương trình. Bước vào vòng chọn ca khúc nhóm đầu tiên, Anh Tú khiến đồng đội khó hiểu vì chọn ca khúc 10/10 không phải sở trường. Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên đã đưa ra lời giải thích khiến fan và Diệu Nhi phải "ôm tim".

Anh Tú bật mí: "Mọi người biết tại sao Atus chọn 10/10 không? Vì đó là ngày cưới của chúng tui. Mình thì không quan trọng bài nào. Vì với mình khi bước vào đâu bài đó sẽ tỏa sáng". Lời giải đáp của Anh Tú khiến Diệu Nhi phải thốt lên: "Đồ khó ưa, làm vợ xúc động quá".

Lou Hoàng tiết lộ Xemesis tới ủng hộ Xoài Non lúc quay MV

Ngày 13/6, MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng công chiếu giữa ồn ào Xoài Non và Xemesis "đường ai nấy đi" và sau đó 3 ngày cả hai xác nhận đã chia tay. Là người từng hợp tác cùng Xoài Non trong 2 MV, mới đây Lou Hoàng vừa tiết lộ mối quan hệ giữa Xoài Non và Xemesis trong những ngày cô đi quay.

Lou Hoàng bật mí: "Em cảm thấy em và Xoài đang làm nghề một cách rất chân thành và đúng nghĩa. Dù lúc đó em đoán là Xoài đang có chuyện gia đình nhưng khi thực hiện những phân cảnh trong MV và 2 ngày liên tục như vậy thì Xoài cũng cố gắng giữ tinh thần chuyên nghiệp để hoàn thành vai diễn. Trong phân cảnh quay cuối cùng của ngày quay đám cưới, hôm đó anh Xemesis có tới, tầm 2 giờ sáng, có ôm Xoài một cái rất chặt".