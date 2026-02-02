Thảm đỏ Grammys 2026: Rosé BLACKPINK là nữ nghệ sĩ K-Pop đầu tiên lập kỷ lục này

HHTO - Sáng 2/2 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammys 2026 đã chính thức diễn ra. Thảm đỏ danh giá với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao đình đám như Sabrina Carpenter, Rosé BLACKPINK, Lady Gaga... tạo nên "bữa tiệc" thời trang mãn nhãn.

Lễ trao giải Grammys lần thứ 68, diễn ra vào sáng 2/2/2026 (giờ Việt Nam), đã đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp của Rosé BLACKPINK. Rosé ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ nghệ sĩ K-Pop solo đầu tiên được đề cử tại các hạng mục quan trọng gồm: Ghi âm của năm, Bài hát của năm và Màn kết hợp xuất sắc nhất năm của thể loại nhạc Pop với siêu hit APT. (kết hợp cùng Bruno Mars). Rosé còn vinh dự góp mặt với tư cách nghệ sĩ biểu diễn mở màn lễ trao giải Grammys năm nay.

Rosé BLACKPINK diện thiết kế dòng Haute Couture được đặt hàng riêng cho nữ ca sĩ đến từ thương hiệu Giambattista Valli, đeo trang sức Tiffany&Co..

Sabrina Carpenter xuất hiện như một “nàng thơ” trong thiết kế lấp lánh xuyên thấu.

Vợ chồng Hailey và Justin Bieber thu hút ống kính với trang phục đồng điệu. Hailey khoe hình thể siêu mẫu trong thiết kế cúp ngực của Alaïa, trong khi Justin lịch lãm với set suit form rộng của Balenciaga.

Bad Bunny điển trai trong bộ tuxedo nhung của nhà mốt Schiaparelli.

Lady Gaga mang đến cảm giác ma mị, như nhân vật bước ra từ truyện cổ tích trong thiết kế được may đo riêng của Matieres Fecales.

Nhóm nhạc nữ Katseye xinh đẹp ấn tượng trên thảm đỏ, các cô gái được đề cử hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất & Màn kết hợp xuất sắc nhất năm của thể loại nhạc Pop cho ca khúc Gabriela.