MEDICINE: Hành trình từ trốn chạy đến hòa giải với chính mình của Coldzy

HHT - Là phần phim thuộc thương hiệu đầu tiên được ra mắt sau sự kiện Disney mua lại 20th Century Studios, "Kingdom of the Planet of the Apes" không làm khán giả thất vọng với chất liệu sử thi hoành tráng, mang nội dung tiềm năng mở ra một đế chế "Hành Tinh Khỉ" mới.