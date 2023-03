Thảo Nhi Lê lên tiếng về việc mất suất dự thi Miss Universe: Tôi không nói nên lời!

HHT - Mới đây, Á hậu Thảo Nhi Lê và CEO Bảo Hoàng - đại diện Unicorp đã có những phản hồi đầu tiên về việc cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2023.

Vừa qua, trang chủ của Miss Universe Vietnam đã có thông báo chính thức về việc cử đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Univers 2023. Theo đó, vì hai đơn vị tổ chức không đạt được thoả thuận chuyển quyền quản lý nên suất thi năm nay sẽ không thuộc về Á hậu Thảo Nhi Lê như sự mong đợi của cộng đồng fan sắc đẹp Việt.

Mới đây, Á hậu Thảo Nhi Lê cũng đã có những phản hồi đầu tiên về thông tin này. Nàng hậu khiến netizen không khỏi bất ngờ khi khẳng định bản thân chưa từng có cuộc trao đổi nào với đơn vị tổ chức mới về sự việc này: "Wow... I'm surprised myself. Didn't think this would happen. We (me and the new MUV company) didn't even have any chance to negotiate or have a proper talk and then this happened. I am speechless".

(tạm dịch: Wow... Bản thân tôi cũng ngạc nhiên, không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Chúng tôi - tôi và công ty Miss Universe Vietnam mới - thậm chí còn chưa có bất kỳ cơ hội nào để đàm phán hay nói chuyện thực sự và rồi điều này đã xảy ra. Tôi không nói nên lời...).

Bên cạnh đó, mạng xã hội lại tiếp tục "dậy sóng" khi CEO Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện Unicorp cho biết cả hai tổ chức chỉ làm việc thông qua email và chưa có cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp nào. Nam CEO chia sẻ trên Story Instagram: ".... the whole process of discussion via email hasn't come to the final answer. And either our request for a porper meeting hasn not been responsed yet, then surprisingly come the statement today..."

(tạm dịch: Cả quá trình thảo luận qua email vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng. Chúng tôi có mong muốn gặp gỡ để thảo luận nhưng chưa nhận được phúc đáp thì thật bất ngờ khi có tuyên bố hôm nay...).

Những phản hồi đầu tiên của Thảo Nhi Lê và CEO Bảo Hoàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Phần lớn cư dân mạng đều bày tỏ sự tiếc nuối dành cho Thảo Nhi Lê khi người đẹp là một trong những ứng cử viên sáng giá. Đồng thời, thể hiện sự bức xúc trước những thông tin được đưa ra từ phía đơn vị tổ chức mới của Miss Universe Vietnam. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại cho rằng cần bình tĩnh và chờ đợi những động thái chính thức từ các bên.