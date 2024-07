Thấy gì qua lời xin lỗi của Erik rồi Lan Ngọc: Sao Việt có đang quá vô tư?

HHT - Trong hai ngày liên tiếp, Erik rồi Lan Ngọc đều đăng đàn xin lỗi vì những câu nói có liên quan đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Phải chăng nhiều sao Việt đang quá vô tư trên mạng xã hội hay khán giả quá khắt khe?

Khi hai chương trình Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gaicùng lên sóng với hơn 60 nam nghệ sĩ đình đám trong showbiz tụ hội, tất nhiên cuộc đối đầu bất đắc dĩ này sẽ trở thành tâm điểm chú ý bàn tán. Khán giả không ngừng so sánh, cân đo đong đếm từng tiết mục, từng anh trai, anh tài tham gia hai show.

Nhiều sao Việt dù không tham gia cũng bị cuốn theo sức hấp dẫn của hai chương trình và có người đã rơi vào cảnh “lỡ tay” gây chuyện. Mới đây, một nhân vật khá nổi trên mạng xã hội với những bài review phim ảnh, show truyền hình đã so sánh Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, trong đó có phần khen Anh Trai Say Hi nhiều hơn.

Có lẽ không để ý kỹ tính nhạy cảm của bài viết giữa bối cảnh netizen có quan điểm trái chiều về hai show, Erik đã để lại bình luận cám ơn chủ nhân bài viết. Động thái này khiến nhiều netizen cho rằng nam ca sĩ thiếu tinh tế, cho rằng điều đó sẽ được hiểu là Erik công khai thể hiện sự đồng tình với bài đăng khen show của mình và chê show còn lại.

Trước phản ứng của khán giả, Erik giải thích rằng anh quá bận nên chỉ kịp lướt qua bài viết trên, thấy có nhắc đến tiết mục của nhóm mình trong Anh Trai Say Hi nên vội vàng cám ơn tác giả mà không đọc toàn bộ cả bài. Erik xin lỗi khán giả nếu câu bình luận của mình làm mọi người phiền lòng, xin lỗi đồng nghiệp vì sự thiếu ý nhị và mong mọi người không giận mình.

Sau đó, tới lượt Lan Ngọc gặp chuyện khi nhận xét giọng hát của Tiến Luật “dở”. Dưới bài đăng của Lan Ngọc, Tiến Luật rất vui vẻ phản hồi rằng: “Tôi biết em đang bị ai ép em nói chữ đó. Tôi không trách em". Có thể thấy hai diễn viên vẫn tương tác với nhau rất thoải mái, Tiến Luật không tự ái hay phật ý trước câu đùa của Lan Ngọc nhưng khán giả thì nhận thấy nữ diễn viên nói vậy là thiếu lịch sự.

Nhưng những netizen không hiểu rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai ngôi sao thì nhìn nhận rằng chính Lan Ngọc khi thi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng cũng phải nhận những bình luận tiêu cực về giọng hát mà nay lại công khai chê một đàn anh "đá chéo sân". Kết quả là Lan Ngọc đã lên tiếng xin lỗi, rằng cô chỉ muốn trêu đùa người anh đồng nghiệp thân thiết chứ không có ý xấu gì. Lan Ngọc khẳng định cô biết mình hát dở, còn Tiến Luật thì mong mọi người đừng nói gì “em của Luật”.

Lời xin lỗi của Erik, rồi Lan Ngọc cho thấy nghệ sĩ Việt cần cẩn trọng hơn với những phát ngôn công khai. Có những câu đùa vui chỉ khi hai người nói chuyện riêng với nhau, nhưng khi đăng lên trên mạng xã hội thì dễ gây ra những hiểu lầm, tranh cãi.