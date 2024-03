The Eras Tour đêm đầu tại Sing: Khán giả hứng mưa lớn, Taylor Swift “quên" công bố tin vui

HHT - Đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour tại Singapore đã diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên bí ẩn về thông tin mà Taylor Swift quên thông báo khiến nhiều fan tò mò.

Sau thời gian dài chờ đợi, các Swifties tại Đông Nam Á đã được gặp Taylor Swift trong đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour tại Singapore vào tối ngày 2/3. Tour diễn với sự tham gia của hơn 60 nghìn khán giả trải dài từ nhiều quốc gia. Nhiều fan đã không khỏi vui mừng khi chứng kiến sự nổi tiếng tăng dần theo thời gian của thần tượng. Cụ thể, Taylor Swift đã từng đến Singapore vào năm 2015 để tổ chức 1989 World Tour với chỉ hơn 8 nghìn người tham gia, tuy nhiên sau gần 9 năm, con số ấy đã tăng lên gấp 8 lần.

Nhiều Swifties đã có mặt tại sân vận động National Stadium từ lúc 14h nhưng lại không may vướng phải một cơn mưa nặng hạt. Dẫu vậy, cơn mưa này lại không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm tham dự The Eras Tourcủa khán giả. Bên ngoài sân vận động, hàng loạt Swifties đã cùng nhau trao đổi vòng tay tình bạn, chụp hình tại khu vực booth được dựng sẵn.

Đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour tại Singapore đã diễn ra tốt đẹp như dự kiến, đặc biệt khán giả còn có cơ hội được thưởng thức 4 "ca khúc bất ngờ" đầy ấn tượng từ giọng ca Cruel Summer. Cụ thể, trong mỗi đêm diễn của The Eras Tour tại các thành phố khác, Taylor sẽ thể hiện 2 bài hát bất kỳ không nằm trong danh sách các ca khúc chính thức, nhằm khiến fan tò mò xem thử cô sẽ trình diễn ca khúc nào vào mỗi đêm. Đây từ lâu đã được xem là một “đặc sản" của The Eras Tour, khi các fan luôn trông ngóng vào ca khúc yêu thích của bản thân được cất lên.

Tại Singapore, Taylor đã thể hiện tận 4 ca khúc bao gồm: Mine, Starlight, I Don't Wanna Live Forever và Dress. Là một trong những bản hit đình đám nhất năm 2017, khán giả vui sướng khi được nghe Taylor Swift trực tiếp hát live ca khúc I Don't Wanna Live Forever. Đây là ca khúc nhạc phim nổi tiếng trong tác phẩm Fifty Shades Darker.

Taylor Nation - đội ngũ truyền thông của Taylor Swift, đã khiến các Swifties đứng ngồi không yên khi phát trực tiếp một phần biểu diễn của Taylor lên Instagram. Phần livestream ẩn chứa một dòng caption bí ẩn với nội dung: “A message from the department", điều này làm cho nhiều khán giả tin rằng Taylor Swift sẽ có một thông báo quan trọng tại đêm diễn này. Dẫu vậy, sau khi buổi livestream dừng lại, Taylor vẫn không có động thái gì về việc đưa ra thông tin mới.

Các Swifties đã đùa rằng Taylor Swift đúng là có một thông báo muốn gửi đến người hâm mộ. Nhưng cuối cùng cô lại không tiết lộ gì vì bản thân đã rời sân khấu và quên về việc thông báo.

Bên cạnh niềm vui bên trong sân vận động, vẫn còn nhiều khán giả tiếc nuối vì không thể tham dự The Eras Tour đêm đầu tiên dù đã chi tiền mua vé. Cụ thể, một số Swifties tại Việt Nam đã không may trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo vé, khiến nhiều người không thể vào sân vận động dù đã bay đến Singapore.

Dự kiến với những thành công từ đêm diễn đầu tiên, 5 đêm diễn còn lại sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên với những khán giả của Taylor Swift. Thậm chí, Taylor cũng có thể mang đến những thông báo quan trọng cho những đêm diễn cuối tại Singapore.