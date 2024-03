Hàng ngàn Swifties đổ xô đi xem biểu diễn nhạc nước của Taylor Swift giá 0 đồng

HHT - Trước khi đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour diễn ra, nhiều người hâm mộ của Taylor Swift đã tập trung tại vịnh Marina để cùng xem nhạc nước với giá 0 đồng.

Singapore đang đón hàng chục nghìn lượt khách nhập cảnh vào quốc đảo này để tham dự đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour diễn ra vào tối ngày 2/3. Không khí tại sân bay Changi trở nên náo động hơn thường ngày khi cộng đồng Swifties gặp mặt và làm quen với nhau. Đặc biệt, thác nước Jewel nổi tiếng tại sân bay Changi đã được đổi tên thành ca khúc BEJEWELED của Taylor Swift.

Bên cạnh sân bay Changi, vịnh Marina nổi tiếng tại Singapore cũng “chịu chơi" khi tổ chức một buổi nhạc nước miễn phí cho cộng đồng Swifties vào tối ngày 1/3. Sự kiện này đã thu hút hàng nghìn người hâm mộ có mặt, cùng nhau đồng thanh hát những bản hits nổi tiếng của giọng ca Anti-hero. Không chỉ có nhạc nước, khách sạn Marina Bay Sands còn tạo ra những booth chụp hình theo từng thời kỳ của Taylor Swift tại trung tâm thương mại.

Ngoài ra, khu phức hợp Marina Bay Sands sẽ biểu diễn ánh sáng cùng gam màu pastel củaThe Eras Tour trong khoảng thời gian từ 7 đến 11 giờ tối (giờ địa phương) từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3.

Marina Bay Sands cũng chính là đơn vị tài trợ chỗ lưu trú cho ê-kíp của The Eras Tour. Trong đó, Taylor Swift được sử dụng căn phòng Chairman đắt đỏ trên tầng cao nhất, với giá một đêm lên đến 420 triệu đồng. Ngoài ra, Marian Bay Sands đã không ngần ngại “chơi lớn" khi tổ chức bốc thăm trúng thưởng cặp vé VIP của The Eras Tour cho những người hâm mộ may mắn.

Cụ thể, người tham gia chỉ cần đến trực tiếp kích hoạt mục rút thăm tại bất kỳ quầy hàng nào của Sands LifeStyle từ 6:00 sáng đến 4:00 chiều (giờ địa phương) vào ngày 2 tháng 3. Người chiến thắng sẽ được công bố vào lúc 18h30 cùng ngày trên trang web Marina Bay Sands với giải thưởng là một cặp vé VIP 2 (Karma Is My Boyfriend) cho bất kỳ ngày nào.