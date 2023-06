"The Idol" lên sóng: Jennie BLACKPINK quyến rũ nhưng gây tranh cãi

HHT - Vào vai một dancer trong "The Idol", cảnh nhảy múa của Jennie (BLACKPINK) đang gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người cho rằng một số phân đoạn của Jennie phản cảm, trong khi fan cho rằng đây vẫn là những động tác vũ đạo chưa vượt quá giới hạn và do người dùng cố ý chọn cảnh nhạy cảm để "ném đá" Jennie mà không nhìn toàn cảnh.

The Idol vừa lên sóng tập đầu tiên. Jennie dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng chiếm sóng mạng xã hội ngay khi xuất hiện nhờ danh tiếng toàn cầu. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trên con đường diễn xuất của Jennie. Nữ idol vào vai một dancer tên Dyanne, là bạn thân của nữ chính Jocelyn.

Những cảnh của Jennie trong tập đầu chủ yếu là nhảy múa và dạo chơi cùng nữ chính. Hầu hết các tạo hình của cô trong tập 1 này đều đã được hé lộ trong các đoạn trailer, teaser trước đó. Jennie diện đồ đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp và quyến rũ trong mỗi khung hình xuất hiện.

Tuy nhiên, một cảnh tập nhảy của Jennie trong phim đang gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những động tác và biểu cảm của Jennie ở những phân cảnh này quá phản cảm, càng không phù hợp khi Jennie là idol K-Pop.

Ở phía đối lập, nhiều người bênh vực cho rằng công chúng cần có cái nhìn cởi mở hơn đối với Jennie và không ít người đang có "tiêu chuẩn kép". Họ cho rằng nếu là idol nam với những động tác tương tự có lẽ đã không bị chỉ trích nhiều như Jennie. Những người này cho rằng, việc người dùng chụp màn hình hay lan truyền ảnh tĩnh có góc quay nhạy cảm, tách khỏi bối cảnh phim là hành động hạ bệ Jennie ác ý.

Phần lớn người hâm mộ chọn tin tưởng Jennie, bởi cô đủ chín chắn và từng khẳng định đã xem xét kỹ lưỡng khi nhận vai diễn đầu tay trong The Idol.

The Idol được sản xuất bởi The Weeknd và Sam Levinson, kể về chuyện tình của ca sĩ nhạc Pop tên là Jocelyn (do Lily-Rose Depp thủ vai) và lãnh đạo một giáo phái bí ẩn (do The Weeknd thủ vai). Jennie - Dyanne liệu có phải là người giữ vai trò xoay chuyển đặc biệt trong mối quan hệ phức tạp của cô bạn thân Jocelyn, câu hỏi vẫn để ngỏ trong những tập phim sau.