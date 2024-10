The Judge From Hell tập 7, 8: Ác quỷ Bit Na rơi lệ vì Da On, sát nhân mới khó xử lý?

HHT - 2 tập tuần này của "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục) sẽ căng thẳng hơn khi không phải một mà là 2 tên sát nhân xuất hiện. Kang Bit Na đang dần có những cảm xúc của con người. Han Da On lại đột nhiên thay đổi muốn tin tưởng Bit Na?

Tập 7 và 8 của The Judge From Hell dồn dập tình tiết mới và dường như căng thẳng hơn. Điểm đáng chú ý đầu tiên, như các tuần trước, đó là vụ án mới và tên sát nhân tiếp theo sẽ bị Justitia/ Kang Bit Na (Park Shin Hye) xử tử. Hắn là Choi Wonjoong, có vẻ là giám đốc điều hành (hoặc chủ tịch) của một doanh nghiệp lớn. Anh ta bạo hành một ông lão, sau đó dàn dựng như một vụ tự sát.

Trong cuộc thẩm vấn, Choi Wonjoong thượng đẳng, thách thức cảnh sát. Mặc cho anh ta bị truyền thông bao vây hay có những bằng chứng bất lợi nhắm vào. Đoạn teaser của tập 7 tiết lộ thế lực "chống lưng" cho anh ta yêu cầu che đậy vụ việc này. Điều này có thể có lợi cho Kang Bit Na hành động. Vì cô sẽ không cần bất chấp đưa ra một mức tuyên án nhẹ hay viện lý do hợp lý hóa đưa Choi Wonjoong khỏi sự kiểm soát của cảnh sát.

"Phiên tòa địa ngục" của Kang Bit Na sẽ là "ăn miếng trả miếng", để tội nhân chịu nỗi đau mà chính hắn tạo ra cho nạn nhân. Tội ác của Choi Wonjoong chắc chắn không chỉ là cái chết của ông cụ, mà còn nhiều hơn nữa. "Thẩm phán ác quỷ" sẽ có biện pháp nào để trừng phạt anh ta?

Cuối tập 6, người hàng xóm của Kang Bit Na bị truy sát. Đội trưởng Kim So Young (Kim Hye Hwa) nhận ra con dao hắn dùng giống với kẻ sát hại gia đình của Han Da On (Kim Jae Young). Anh ta và tên sát nhân 25 năm trước đó có phải cùng một người? Vị hôn phu cũ của Bit Na đã cảnh báo (kèm bóng gió "dằn mặt") cô khu vực cô ở rất nguy hiểm. Liệu anh ta và kẻ sát nhân đó có liên quan gì tới nhau?

Han Da On vẫn chưa thể vượt qua chấn thương tâm lý khi chứng kiến bố mẹ bị giết và bản thân cũng bị tên sát nhân đe dọa từ thuở nhỏ. Teaser tập mới của The Judge From Hell có cảnh Da On sợ hãi, bàng hoàng. Anh đứng ở con ngõ giống nơi đội trưởng đã đụng độ sát nhân, trước mặt là vết máu. Han Da On có cảm xúc như vậy và kinh hoàng vì nghĩ rằng So Young đã gặp nạn?

Một điểm đáng chú ý nữa trong 2 tập tới của The Judge From Hell là biến động tình cảm giữa nữ thẩm phán ác quỷ và chàng thanh tra. Ở cuối tập 6, anh vẫn vô cùng tức giận vì hành động xử tử tội nhân của Bit Na. Nhưng trong teaser, anh lại nói rằng mình sẽ tin tưởng cô với gương mặt tươi cười. Câu thoại "đúng là không thể tin tưởng con người" của Bit Na có phải ám chỉ sự nhượng bộ của Han Da On chỉ là giả vờ để tiếp cận và bắt cô nhận tội?

Dấu hiệu Kang Bit Na rung động với Han Da On đã quá rõ ràng. Nhưng chính cô lại không hay biết và đang phủ nhận cảm xúc dần "nhân hóa" của mình. Teaser tập 7 có cảnh nữ quỷ rưng rưng nước mắt. Vì sao cô lại khóc? Bit Na sẽ thừa nhận "phần người" trong mình đang hình thành chăng? Và nếu đúng, cô sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt đáng sợ thế nào?

Rating trung bình toàn quốc của The Judge From Hell tập 6 đạt 13,1%, lần đầu tiên chạm mức 2 chữ số. Dự đoán, con số này sẽ còn tăng mạnh nữa khi mỗi tuần phim lại mở ra vụ án mới cùng những ẩn ý thôi thúc "óc trinh thám" và sự ngóng đợi của người xem.

Phim gồm 14 tập, lên sóng vào thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.