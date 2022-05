The Sound of Magic: Vai diễn của Ji Chang Wook khó nhằn, Hwang In Yeop đối lập nhân vật

HHT - "The Sound of Magic" (tựa Việt: Thanh Âm Phép Thuật) bước đầu thu hút sự chú ý của khán giả nhờ sở hữu dàn diễn viên ấn tượng như Ji Chang Wook cùng hai tân binh chất lượng Hwang In Yeop, Choi Sung Eun. Mỗi nhân vật một hoàn cảnh, một tính cách nên mỗi diễn viên đều gặp những khó khăn và có cách cảm nhận nhân vật khác nhau.

The Sound of Magic là bộ phim ca nhạc giả tưởng, chuyển thể từ webtoon Annarasumanara. Thông điệp của The Sound of Magic được đạo diễn Kim Sung Yoon chia sẻ: "Phim đặt ra những câu hỏi như ý nghĩa của việc trở thành người lớn hay trưởng thành? Chúng ta muốn con mình được nuôi dạy như thế nào và chúng ta có thể xác định một cuộc sống hạnh phúc như thế nào? Đây là một bộ phim truyền hình sẽ đưa ra những câu hỏi như vậy cho cả người lớn và trẻ em".

The Sound of Magic xoay quanh câu chuyện của ba nhân vật. Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun thủ vai), một nữ sinh phải từ bỏ ước mơ vì cuộc sống khó khăn. Mong ước của Ah Yi là sớm trưởng thành để có thể chăm sóc cho gia đình. Đối lập với Ah Yi, bạn cùng lớp của cô, Il Deung (Hwang In Yeop thủ vai), nam sinh đứng đầu lớp, buộc phải thực hiện ước mơ của cha mẹ mình để có một công việc tốt trong tương lai.

Hai thiếu niên với trái tim đầy thất vọng bất ngờ gặp Lee Eul (Ji Chang Wook thủ vai). Lee Eul sống trong một công viên giải trí bị bỏ hoang, một pháp sư bí ẩn, mở ra những điều kì diệu khiến cuộc đời cả ba dần thay đổi.

Chàng nam sinh II Deung mà Hwang In Yeop phải thể hiện lần này trầm lặng hơn so với hai vai diễn có phần "bad boy" trong 18 Again và True Beauty. Trong họp báo ra mắt phim, In Yeop bật mí anh và II Deung khá khác nhau. Nếu Il Deung là một cậu bé không biết cách thể hiện cảm xúc và không thực sự biết mình khao khát gì, thì In Yeop thuở còn cắp sách là người có nhiều bạn bè và không bị cha mẹ ép buộc ước mơ lên mình.

Đối lập với Hwang In Yeop, Choi Sung Eun lại tìm thấy chính mình trong nhân vật Ah Yi. Tâm sự về vai diễn, nữ diễn viên cho biết: "Điều quan trọng là người xem đồng cảm với cảm xúc của cô ấy, như cách tôi tìm thấy chính mình trong Ah Yi, tôi hy vọng rằng người xem sẽ nhìn thấy chính họ".

Với vai pháp sư Lee Eul, Ji Chang Wook cho biết đây là một vai diễn khó nhằn với anh, là một nhân vật lập dị, kỳ quặc. Nam diễn viên bật mí đã nhận được sự hỗ trợ từ ảo thuật gia để nhập vai một cách tốt nhất: "Có nhà ảo thuật đã giúp chúng tôi lên ý tưởng và kịch bản cho các trò ảo thuật. Chúng tôi có cả một đội ngũ chuyên tư vấn về ảo thuật. Điều quan trọng nhất không chỉ là ảo thuật, mà là cách nhân vật Lee Eul làm ảo thuật và cảm xúc của anh ấy mang lại. Tôi nghĩ phép thuật là một phương tiện để miêu tả Lee Eul thực sự là ai, vì vậy, tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện với đạo diễn về trang phục, kiểu tóc hoặc giọng điệu và cách đọc thoại".

The Sound of Magic gồm 6 tập phim, đã được phát hành đầy đủ trên Netflix.