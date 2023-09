Thêm hy vọng "vũ trụ Marvel bản Hàn" Moving có phần 2 từ tác giả webtoon gốc

HHT - Kang Full - tác giả webtoon "Moving", nguyên gốc của phim truyền hình cùng tên hé lộ rằng anh có kế hoạch tái hợp tác cùng Disney+ để làm phần 2. Tuy nhiên, chọn tác phẩm nào trong loạt truyện chung "vũ trụ" với "Moving", cách để làm hài hòa giữa bối cảnh nhân vật và mong muốn của người hâm mộ là điều mà anh đang trăn trở.

Moving kết thúc với thành công bùng nổ về cả hiệu ứng lẫn lượt xem. Khai thác góc nhìn mới lạ về những người có siêu năng lực được các cơ quan đào tạo vì mục đích riêng, Moving được ví như "vũ trụ Marvel" của Hàn Quốc. Đa số khán giả đều luyến tiếc và mong đợi phim sẽ có phần tiếp theo.

Dù nhà sản xuất vẫn chưa xác nhận nhưng những chia sẻ gần đây của tác giả Kang Full đã tưới thêm nước cho hạt mầm hy vọng của người hâm mộ. Anh cho biết đang có những cuộc thảo luận về phần nối tiếp của bộ phim. Nhưng thế giới quan hay vũ trụ của Moving phức tạp hơn những gì mà người hâm mộ nghĩ tới.

Young Tak - nhân vật chính của Timing từng xuất hiện thoáng qua trong tập 16 của Moving, không lộ mặt. Chi tiết này được nhiều người suy đoán là ẩn ý cho mùa 2 của phim. Số trên hồ sơ năng lực của Young Tak là 930817, trùng khớp với sinh nhật của Yoo Seung Ho (17/8/1993). Vì thế, "em trai quốc dân" cũng được đồn đoán sẽ là nhân tố mới trong phần kế tiếp.

Kang Full đã phát hành một loạt các bộ truyện có bối cảnh tương đồng nhau. Mỗi bộ truyện lại tập trung vào một nhóm nhân vật khác nhau. Thứ tự webtoon được anh cho ra mắt lần lượt là: Apartment, tới Timing, Again, sau đó là Moving, và gần nhất là Bridge. Một bộ truyện kết thúc "vũ trụ" này là Hidden đang được Kang Full chuẩn bị và chưa chính thức ra mắt.

Nhưng việc khởi động phần 2 cho Moving sẽ rất khó khăn nếu tiếp tục dựa trên webtoon gốc, do những xung đột về dòng thời gian. Bản webtoon của Moving có thể đọc độc lập vì các nhân vật ở phần này không xuất hiện trong Timing hay Again. Tuy nhiên, Bridge lại bao hàm nhân vật của cả ba bộ Timing, Again và Moving. Do đó, rất khó để làm phần 2 cho Moving nếu chỉ dựa vào Bridge.

Một định hướng nữa đang được Kang Full cân nhắc, chính là anh muốn chuyển thể Timing thành bản truyền hình như một phần phim liên quan tới Moving. Nhưng vì các nhân vật chính trong Moving không xuất hiện trong Timing, nên khi lên sóng anh lo rằng người hâm mộ sẽ thất vọng. Bởi hiện tại, phản ứng đa số từ khán giả là muốn nhìn thấy quá trình trưởng thành của bộ ba thiếu niên (người có siêu năng lực thế hệ 2), cũng như sự gắn bó của người xem với diễn viên lẫn nhân vật phần trước.

Kang Full cũng bối rối khi không muốn phụ lòng độc giả đang chờ webtoon Hidden ra mắt. Anh không thể cùng lúc lo cho cả sản xuất Hidden và chuyển thể phim. Nếu chọn tham gia vào công tác chuyển thể cho phần phim mới, anh đang đưa ra lời đề nghị nhà sản xuất để anh tạm nghỉ 2 tháng nhằm thực hiện lời hứa hoàn thành Hidden với độc giả.

Như vậy, kế hoạch cho phần 2 của Moving đã có, chỉ là Kang Full sẽ để bộ truyện nào được chọn để chuyển thể và bối cảnh sẽ biến hóa ra sao.