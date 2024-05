Nghi vấn Kendall Jenner muốn hàn gắn tình cảm với Bad Bunny tại Met Gala 2024

HHT - Kendall Jenner tỏ ra thân thiết với bạn trai cũ Bad Bunny tại sự kiện thời trang Met Gala vừa qua, khiến fan nghi vấn việc cả hai lại tái hợp sau thời gian chia tay.

Mới đây, Kendall Jenner đã xuất hiện tại Met Gala 2024 trong bộ cánh màu đen đầy quyến rũ. Tại sự kiện này, nữ người mẫu cũng chạm mặt bạn trai cũ Bad Bunny. Dù cả hai không tương tác nhiều tại sự kiện nhưng vẫn đủ khiến người hâm mộ không khỏi dành sự quan tâm đến cặp đôi này.

Mãi cho đến buổi tiệc tối của Met Gala 2024, truyền thông Mỹ bắt đầu đăng tải hình ảnh của các ngôi sao tham gia sự kiện. Trong đó, tấm hình chụp lại khoảnh khắc thân thiết giữa Kendall và Bad Bunny gây xôn xao mạng xã hội.

Cả hai vui vẻ và cười đùa trong một góc phòng, thậm chí còn không hề ái ngại khi thấy ống kính máy ảnh hướng về phía họ. Hình ảnh này khiến nhiều người hâm mộ khẳng định Kendall và Bad Bunny đang trong quá trình hàn gắn tình cảm, nhất là sau khi cả hai đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Kendall và Bad Bunny không trở về khách sạn The Mark, địa điểm lưu trú cho các ngôi sao và khách mời của Met Gala. Cả hai chọn qua đêm tại khách sạn Greenwich, để rồi bị các tay săn ảnh bắt gặp rời đi vào buổi sáng hôm sau. Đến hiện tại, đại diện của Kendall Jenner và Bad Bunny vẫn chưa lên tiếng về tin đồn tái hợp hậu Met Gala 2024 của cặp đôi.

Kendall Jenner và Bad Bunny lần đầu xuất hiện cùng nhau vào tháng 3/2023, kể từ đó, cả hai luôn cặp kè mỗi khi tham gia sự kiện chung. Thậm chí, Bad Bunny còn đưa chuyện tình cảm làm chất liệu cho âm nhạc của anh. Trong MV Where She Goes, một nhân vật chính xuất hiện trong đôi cánh thiên thần khiến nhiều khán giả liên tưởng đến hình ảnh của Kendall Jenner, khi cô từng là một thiên thần của hãng đồ lót Victoria's Secret. Nữ chính trong MV còn được tiết lộ là thuộc cung Bọ Cạp - cung hoàng đạo của Kendall ngoài đời.

Chuyện tình cảm của cả hai diễn ra khá suôn sẻ cho đến tháng 12 cùng năm. Tạp chí People đưa tin rằng Kendall Jenner và Bad Bunny đã chia tay sau 9 tháng hẹn hò. Dẫu vậy, trong khoảng thời gian đầu năm 2024, nhiều tin đồn cho rằng cả hai đã nhiều lần quay lại nhằm nối lại tình xưa nhưng bất thành.

Bad Bunny cũng từng nhận định bản thân đã dành nhiều tình cảm cho một người con gái nhưng không được đáp lại tương xứng trong ca khúc Adivino ra mắt vào tháng 4/2024. Vài tháng sau khi chia tay Bad Bunny, truyền thông Mỹ từng đưa tin rằng Kendall đã quay lại với vận động viên bóng rổ Devin Booker, người từng hẹn hò với Kendall trước Bad Bunny.

Ca khúc này vô tình khiến người hâm mộ có cái nhìn khác về Kendall Jenner, cho rằng cô nàng đã phụ tình yêu của Bad Bunny. Nữ người mẫu cũng bị gắn mác là "kẻ bội bạc" sau khi ca khúc này ra mắt.