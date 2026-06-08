Kiều Sở: Cảnh quay tưởng lãng mạn lại bị người xem phàn nàn “mất vệ sinh”

HHTO - Cảnh quay này có vấn đề gì mà khán giả liên tục để lại bình luận than phiền biên kịch phim "Kiều Sở" không tôn trọng IQ người xem, càng nhìn càng thấy mất vệ sinh?

Mới đây, phim Kiều Sở vừa khoe thành tích phá 10 nghìn điểm nhiệt sau 5 ngày phát sóng. Đây là cột mốc đáng mơ ước với mọi phim truyền hình Hoa ngữ, cho thấy phim ăn khách, được khán giả quan tâm bàn tán rất nhiều. Như vậy Trần Đô Linh đã sở hữu tới 3 phim liên tiếp phá cột mốc này là Nhạn Hồi Thời, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và Kiều Sở.

Tạo hình của Trần Đô Linh trong phim "Kiều Sở".

Tuy đang là phim truyền hình được chú ý nhiều ở thời điểm hiện tại, Kiều Sở vẫn vấp phải nhiều ý kiến chê trách, trong đó hai diễn viên chính Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên bị cho là thiếu ăn ý, không tạo được cảm giác cặp đôi. Đặc biệt là một phân cảnh tưởng như lãng mạn trong phim lại bị người xem bức xúc.

Cảnh quay tưởng lãng mạn mà bị trừ điểm.

Đó là cảnh Sở Triều và Tạ Yến Lai cùng nhau nhào bột làm bánh. Phim cổ trang Trung Quốc không thiếu cảnh nấu ăn như thế này, nhưng Kiều Sở lại có quá nhiều chi tiết bất ổn. Đó là Sở Triều được miêu tả như cô gái thông minh, mưu trí nhưng khi làm bánh lại không hề vén cao tay áo, cứ để nguyên tay áo dài quệt dính vào bột.

Tiếp đó, Sở Triều cũng chẳng buộc gọn mái tóc dài trước khi vào bếp, cứ để tóc bay lòa xòa vướng tầm nhìn. Biên kịch đã cố cài cắm chi tiết này, để Sở Triều định búi cao tóc nhưng lại nhớ ra tay đang dính bột nên phải nhờ Tạ Yến Lai giúp. Biết rằng chi tiết này tạo sự lãng mạn giữa hai nhân vật, nhưng đạo diễn lại đẩy mọi thứ thành thiếu thực tế.

Khán giả cho rằng cảnh quay thiếu thực tế.

Tạ Yến Lai kéo trâm để buộc lại tóc cho Sở Triều, nhưng hóa ra cũng chẳng gọn gàng hơn trước khiến cho khán giả không ngừng thở ngắn than dài. Chưa kể cảnh búi tóc dài của Sở Triều rơi xuống chầm chậm, cô từ tốn quay nghiêng đầu nhìn lên… có thể thú vị trong một bối cảnh khác, chứ không phải là khi đang nấu ăn - công việc đòi hỏi sự sạch sẽ, gọn gàng và tập trung.

​