Theo chân Gen Z vi vu học viện xứ Kiwi, nắm ngay trong tay bản đồ du học xịn xò

HHT - Mời bạn lên chuyến bay mang mã hiệu “SCHOOL TOUR NEW ZEALAND” cùng hai cơ trưởng Phạm Gia Anh và Trần Ái Nghi để khám phá các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật có gì xịn xò nhé!

Bật mí “cột” sống Gen Z ở “chốn” ITP

Hồ sơ “cơ trưởng” Tên: Phạm Gia Anh Hạng bay: Cử nhân Chuyên cơ: Điều dưỡng Tọa độ hạ cánh: Học viện Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT)

9:00: Kira ora! Chào ngày mới mọi người! Buổi sáng mình ăn ngũ cốc với sữa.

9:15: Mình chỉ mất 5 phút đi bộ đến trường vì ở ký túc xá. Vào mùa Xuân, thành phố Nelson khá mát mẻ và trong lành nên "over hợp" cho những ngày nhiều hoạt động như hôm nay!

9:30: “Trộm vía” mình được học trực tiếp với các thầy cô đều là y tá, điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện nên các tiết học rất thực tế. Từ những điều cơ bản nhất như cách rửa tay, cách đánh răng cho bệnh nhân hay học cách tạo nên một mối quan hệ để bệnh nhân không giấu bệnh.

Mình còn được học về lịch sử và luật của ngành điều dưỡng, các thầy cô cũng phân tích từng case study từng xảy ra để chúng mình biết nếu học nghề không cẩn thận thì bạn có thể… bị kiện như chơi đó!

11:30: Môn thực hành là chân ái của hội “chân đi”. Hoạt động hôm nay, chúng mình được chia thành các nhóm 5 người đến các khu vực cộng đồng để làm bài môn thực hành điều dưỡng. Mình sẽ phỏng vấn mọi người ở đó về tình hình sức khỏe chung và còn đi thực nghiệm địa hình. Cuối buổi sẽ tổng hợp hình ảnh và kết quả phỏng vấn để làm bài thuyết trình và báo cáo thực tế.

12:30: Trưa nay mình ăn món gà chiên. Dù vi vu ở New Zealand xa xôi, nhưng mình rất siêng làm những món Việt cho đỡ nhớ nhà.

14:00: Mình và các bạn lựa chọn “cắm” cả buổi chiều ở thư viện để thỏa sức “rang tôm”. Chúng mình học ở phòng họp nhóm dạng cabin dành cho sinh viên. Mỗi phòng được trang bị TV và bảng trắng, nên cũng là một tọa độ hot hit của trường mỗi khi mùa thuyết trình hay thi cử đến gần.

17:00: Mình đi siêu thị để tự nấu bữa tối, vì ở một mình nên mình cũng dần có thói quen tự chuẩn bị đồ ăn trước cho mỗi tuần.

19:00: Buổi tối mình tự học. Ở New Zealand, các trường thường không khuyến khích sinh viên dùng AI trong bài luận để chúng mình không bị brain rot. Lúc viết bài, mình được sử dụng AI để hỗ trợ nhưng phải ký giấy và thông báo với trường là mình đã dùng AI.

21:00: Mình ngủ khá sớm vì ở New Zealand khá bình yên. Khép lại một ngày, vi vu ở xứ sở Kiwi đã cho mình tập cách sống tự lập và học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

PTE hoành tráng, “chốt đơn” trải nghiệm tỏa sáng

Hồ sơ “cơ trưởng” Tên: Trần Ái Nghi Hạng bay: Thạc sĩ Chuyên cơ: Tin học kinh doanh Tọa độ hạ cánh: Học viện Yoobee College of Creative Innovation

7:00: Chào cả nhà! Buổi sáng hôm nay mình ăn bánh mì cùng với một ly sữa. New Zealand nổi tiếng toàn thế giới về sữa bò và sữa chua, không những ngon mà còn giúp mình nạp năng lượng cho một ngày học hết ga hết số.

7:30: Mình thường đến trường bằng xe buýt. Sáng nay Auckland đón mình bằng không khí se lạnh cùng một màn sương mờ ảo vì vậy mà đường đến trường khá chill. Trời lạnh nên mấy bồ nhớ mặc áo khoác thật dày trước khi ra đường nhé!

8:00: Vào việc ngay với môn Quản trị hệ thống dữ liệu. Điều mình ấn tượng nhất là phần lớn các bạn trong lớp trước đây lại đến từ ngành Ngân hàng chứ không phải Công nghệ thông tin. Mọi người rất chăm chú nghe giảng và thầy cũng rất nhiệt huyết với sinh viên, sẵn sàng dạy chi tiết từ những điều cơ bản nhất. Không khí lớp học cũng rất sôi nổi giúp “bơm” động lực cho mình khá nhiều.

10:20: Sau môn học đầu tiên, mình và các bạn thường sẽ chọn ăn brunch tại lớp. Hôm nay chúng mình cùng nhau ăn món gỏi cuốn Việt Nam và các bạn người Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines... đều rất “u mê” món này!

10:40: Một môn học khá thú vị với mình là môn Thiết kế hệ thống thông tin. Mình và nhóm đang tự tay “nấu” một dự án giúp tối ưu hóa hệ thống cho nhà hàng từ khâu đặt bàn, order đồ ăn đến lúc báo bếp. Dù là các thành viên trong nhóm đến từ nhiều quốc gia nhưng tụi mình phối hợp vô cùng ăn ý.

13:00: Nơi peak nhất trường chắc chắn là thư viện mấy bồ ơi! Trường đã trang bị sẵn bộ máy tính giúp sinh viên dễ dàng truy cập vào hệ thống thư viện điện tử và cả máy chiếu cho những hôm cần “rang tôm” bài tập nhóm. Thư viện cũng khá rộng và sáng sủa nên mình học cũng vào hơn!

Hôm nào muốn “đổi gió” mình thường đến thư viện trung tâm thành phố Auckland. Đây cũng là một toạ độ hot hit của sinh viên trong thành phố. Chỉ cần đăng ký thẻ là bạn có thể sử dụng 7749 dịch vụ như in giấy với chi phí “hạt dẻ”, có cả tài khoản trên điện thoại để dễ dàng truy cập vào xem sách điện tử, DVD...

16:00: Mình dành cả buổi chiều để nấu các món ăn Việt Nam cho đỡ nhớ nhà. Vì bạn ở cùng nhà cũng là người Việt Nam nên chúng mình cũng thường nấu ăn cùng nhau.

19:00: Mình đang tự học các khóa e-learning của trường. Bên cạnh học trên lớp, mỗi môn học còn có thêm bài tập và video bài giảng để sinh viên tự học ở nhà. Vì đây là phần tự học riêng nên sẽ không dạy ở trên lớp. Trang web cũng có các tài liệu về ngành giúp tụi mình khá nhiều khi làm bài.

22:00: Kết thúc một ngày, mình lại lên kế hoạch và đặt báo thức cho ngày mai. Điều mình yêu thích nhất khi du học ở New Zealand chính là văn hoá bản địa của người Maori rất đề cao tính cộng đồng, thế nên mọi người cực kỳ quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau.