Chinh phục "vũ trụ" nghề nghiệp tại xứ Kiwi: Đa dạng ngành và xịn kỹ năng thực chiến

HHT - Nếu bạn đang tìm một tấm vé thông hành để vừa học vừa mở rộng cơ hội nghề nghiệp tại đảo quốc Kiwi, thì các ngành Công nghệ Kỹ thuật, Giáo dục, Y tế, Dịch vụ Xã hội Bền vững chính là những từ khóa không thể bỏ lỡ.

Công nghệ Kỹ thuật dẫn đầu trong Green List

Công nghệ Kỹ thuật là khối ngành dẫn đầu Green List - Danh sách các ngành nghề thiếu hụt nhân sự tại New Zealand. New Zealand đang ráo riết chuyển mình với các siêu dự án hạ tầng thông minh và nâng cấp mạng lưới năng lượng. Các công việc như kỹ sư và kỹ thuật viên dân dụng, cơ khí, điện và điện tử đang được thị trường săn đón nồng nhiệt. Sinh viên quốc tế có thể theo học tại Học viện Kỹ nghệ Ara Canterbury, Học viện Manukau Institute of Technology (MIT) hay Học viện Eastern Institute of Technology.

Chứng chỉ (chương trình học 2 năm) hoặc bằng cử nhân (chương trình học 3-4 năm) công nghệ kỹ thuật tại nhiều trường New Zealand được kiểm định bởi Engineering New Zealand đảm bảo bằng cấp được công nhận toàn cầu, mở ra cơ hội làm việc tại New Zealand và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Chọn Y tế để bắt đầu hành trình tử tế

Khối Y tế tiếp tục là điểm sáng trong chiến lược nhân lực khi chính phủ New Zealand “bật đèn xanh” cho các nhóm ngành chăm sóc sức khỏe. Theo báo cáo ngành Y tế của Ken Research dự báo New Zealand cần thêm khoảng 40.000 nhân sự y tế trong tương lai gần, riêng nhu cầu điều dưỡng dự kiến tăng khoảng 20% trong 5 năm tới.

Từ chuyên viên tư vấn phục hồi chức năng, trị liệu, hộ sinh đến điều dưỡng chuyên khoa hay kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh… đều nằm trong danh sách ưu tiên, được đào tạo tại Học viện Công nghệ Waikato Institute of Technology (Wintec), Học viện Công nghệ Unitec và Học viện Công nghệ Nelson Marlborough - NMIT.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe con người, ngành y tế tại New Zealand còn có thêm mảnh ghép mới: chăm sóc sức khỏe động vật. Đảo quốc Kiwi có hơn 29 triệu chú cừu và số lượng cừu gấp gần 6 lần so với số người dân sinh sống ở Aotearoa. Ngoài cừu, đây còn là “ngôi nhà chung” của bò sữa, hươu, mèo... Đó là lý do ngành Thú y lọt top các ngành “hót hòn họt” được giảng dạy ở hầu hết các học viện thực chiến.

Gia nhập hệ sinh thái Giáo dục tương lai

Nếu bạn thuộc team “truyền năng lượng tích cực” và thích làm việc với trẻ em thì khối ngành Giáo dục tại New Zealand là lựa chọn đáng cân nhắc. Chính phủ New Zealand cho biết khoảng 5.200 giáo viên mới cần được bổ sung vào lực lượng lao động trong 3 năm tới tính từ năm 2025.

Ngành giáo dục mầm non NZSEG New Zealand Skills and Education Group.

Khi nhu cầu về nguồn nhân lực giáo dục chất lượng cao, đặc biệt ở bậc mầm non, trung học và giảng dạy tiếng Anh tăng mạnh, bạn có thể theo học chương trình đào tạo giáo viên mầm non tại Học viện Manukau Institute of Technology (MIT), Học viện Công nghệ Waikato (Wintec) và các Học viện Tư thục như New Zealand Skills and Education Group (NZSEG), UP Education, ICL Education Group, đến các khóa bổ trợ tiếng Anh (ESOL) tại Học viện Ara Canterbury.

Hệ thống giáo dục tại New Zealand giúp bạn xây dựng tư duy liên ngành, kỹ năng sư phạm, tâm lý học, quản lý và giao tiếp đa văn hóa. Lộ trình học tập linh hoạt từ Cử nhân đến Thạc sĩ là hướng đi chân ái nếu bạn muốn chinh phục các vị trí quản lý, điều hành trường học và xây dựng hệ sinh thái giáo dục trong tương lai.

Đón đầu “làn sóng xanh”

Xu hướng phát triển tại New Zealand không tách rời thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM và Phát triển bền vững. Ngành Khoa học Công nghệ Ứng dụng đang đạp gió rẽ sóng nổi bật với “bộ ba” Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Công nghệ Môi trường tại Học viện Công nghệ Waikato.

Nếu chọn Công nghệ Thực phẩm, bạn sẽ khám phá khoa học đằng sau những món ăn, nghiên cứu thành phần, phát triển sản phẩm mới và kiểm định an toàn thực phẩm. Với Công nghệ Môi trường, sinh viên được trang bị kiến thức về an ninh sinh học, kiểm soát sinh vật gây hại, bảo tồn và quản lý môi trường địa phương. Trong khi đó, Công nghệ Sinh học lại tập trung vào nghiên cứu, phân tích mẫu, ứng dụng khoa học trong phòng thí nghiệm, kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm.

Đồ án sinh viên thuộc ngành Thiết kế Thời trang bền vững tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Whitecliffe.

Không chỉ trong lĩnh vực STEM, các ngành Mỹ thuật, Thiết kế Trang sức, Thiết kế Thời trang bền vững tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế Whitecliffe còn mang đến hơi thở xanh mướt cho hội yêu môi trường từ chất liệu, chế tác đến tiêu dùng, ứng dụng tư duy thiết kế bền vững và tự tay nung chảy kim loại, tạo hình, gắn đá, đánh bóng trang sức.

Điểm đến lý tưởng cho thế hệ quản trị nhà hàng khách sạn

Chỉ tính riêng tại thành phố Auckland, trung bình cứ mỗi 0.26 km2 lại có một cơ sở ẩm thực, các nhà hàng, khách sạn cao cấp luôn mở cửa chào đón những đầu bếp trẻ. Từ làn sóng fine dining với những món ăn bày biện với concept độc nhất đến xu hướng ẩm thực bền vững từ nông trại đến bàn ăn (farm-to-table) tôn vinh nguyên liệu bản địa, đất nước của những dải mây trắng là trạm dừng chân đỉnh chóp nếu bạn muốn bước vào sân chơi toàn cầu.

Các học viên đa quốc gia tại Học viện Le Cordon Bleu New Zealand.

Trong lĩnh vực đào tạo ẩm thực, Học viện Le Cordon Bleu New Zealand là học viện nổi bật, cung cấp các chương trình về Nghệ thuật Ẩm thực và Quản trị Nhà hàng - Khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Môi trường đào tạo thực hành cùng mạng lưới kết nối doanh nghiệp rộng mở giúp sinh viên tiếp cận ngành nghề từ sớm.

Nếu bạn lỡ “say” những cánh đồng nho xanh mướt tại Marlborough, thì Aerial Marlborough Campus của Học viện Công nghệ Nelson Marlborough (NMIT) chính là nơi để nhập vai “phù thủy” làm rượu vang thực thụ.

Bạn có thể “đặt hẹn” với Học viện Công nghệ Nelson Marlborough (NMIT) nằm ngay giữa nơi sản xuất rượu vang lớn nhất New Zealand. Chương trình Sau đại học tại Học viện Eastern Institute of Technology (EIT) “over hợp” cho hội thích nghiên cứu sâu về kỹ thuật trồng nho và nghệ thuật ủ rượu thượng hạng.