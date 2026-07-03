Một trường có tới 147/154 điểm 10 Toán của tỉnh, Bộ GD&ĐT và công an vào cuộc kiểm tra

HHTO - 147 trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của tỉnh Tuyên Quang đều đến từ Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Không chỉ vậy, điểm trung bình môn Toán của trường lên tới 9,58 - cao nhất cả nước. Trước những số liệu gây chú ý này, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác về địa phương kiểm tra, đồng thời Công an tỉnh cũng phối hợp rà soát kết quả thi.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang đang nhận được nhiều sự quan tâm khi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ghi nhận thành tích môn Toán vượt trội so với mặt bằng chung của cả nước.

Theo dữ liệu điểm thi, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Riêng học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã chiếm tới 147 bài, tương đương hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh.

Đáng chú ý hơn, trong tổng số 328 học sinh dự thi của trường, có tới 299 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm 91,16%. Nếu tính từ ngưỡng điểm giỏi (8 điểm), số lượng đạt được là 324 thí sinh, tương đương 98,78%.

Thống kê cũng cho thấy, không có học sinh nào của trường đạt điểm dưới trung bình môn Toán. Mức điểm thấp nhất là 6 điểm (1 học sinh), ngoài ra chỉ có 3 học sinh đạt từ 7 đến 7,75 điểm.

Với kết quả này, điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt tới 9,58 điểm, trở thành trường có điểm trung bình môn Toán cao nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong khi đó, điểm trung bình môn Toán của toàn tỉnh Tuyên Quang chỉ đạt 5,07 điểm và mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 5.

Điểm trung bình cao vượt nhiều trường chuyên nổi tiếng

Không chỉ sở hữu số lượng điểm 10 áp đảo, điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang cũng cao hơn đáng kể so với nhiều trường chuyên hàng đầu cả nước.

Cụ thể, điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội là 8,30 điểm; Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 8,51 điểm.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 8,22 điểm và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) đạt 8,45 điểm.

Không riêng môn Toán, kết quả thi của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang ở nhiều môn khác cũng ở mức rất cao. Điểm trung bình môn Vật lý đạt 8,3; Hóa học đạt 8,9; Sinh học đạt 8,7 và Lịch sử đạt 9,3 điểm.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Bộ GD&ĐT cử đoàn công tác về địa phương

Trước những số liệu nêu trên, ngày 2/7, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác đến làm việc với tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Theo Bộ GD&ĐT, việc kiểm tra đang được triển khai khẩn trương, khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc.

Bộ nhấn mạnh, nếu phát hiện vi phạm, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định và đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Công an phối hợp kiểm tra, không loại trừ khả năng phúc tra

Song song với việc kiểm tra của Bộ GD&ĐT, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đang phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang rà soát kết quả thi môn Toán.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng công an đang kiểm tra các bài thi có điểm số cao, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình liên quan để bảo đảm tính khách quan, minh bạch của kỳ thi. Đại diện cơ quan chức năng cho biết, nếu cần thiết sẽ tiến hành các bước phúc tra, phúc khảo theo đúng quy định nhằm xác minh chính xác kết quả.

Hiện Bộ GD&ĐT và các cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc. Việc kiểm tra vẫn đang được tiến hành và kết quả sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình rà soát theo quy định.