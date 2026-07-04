Vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Rút toàn bộ bài thi điểm 10 để kiểm tra

HHTO - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc vừa ký Văn bản số 194/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xác minh thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, sau khi xuất hiện nhiều ý kiến băn khoăn về số lượng điểm 10 môn Toán tập trung bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Rút toàn bộ bài thi điểm 10 môn Toán để kiểm tra

Mới đây, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh để nghe báo cáo kết quả xác minh bước đầu. Sau khi nghe báo cáo, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đặc biệt tại các điểm thi, phòng thi và khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao.

Việc rà soát tập trung vào tất cả các khâu của kỳ thi, gồm công tác coi thi, bảo quản đề thi và bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm cũng như quản lý dữ liệu thi.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rút toàn bộ bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra, xác minh có hay không hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm. Đồng thời, ngành giáo dục phải kiểm tra học bạ của tất cả học sinh đạt điểm tuyệt đối, phân tích quá trình học tập môn Toán qua từng năm để đối chiếu, đánh giá.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh việc xác minh phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, khẩn trương với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó". Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang cùng Trường THPT chuyên Tuyên Quang được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm có kết luận chính thức, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho báo chí và người dân nhằm tránh phát sinh các thông tin suy diễn, gây hoang mang trong dư luận.

Công an huy động 60 cán bộ vào cuộc xác minh

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT cùng Hội đồng thi tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi.

Lực lượng chức năng được giao làm việc với từng thí sinh, từng giám thị coi thi tại các phòng thi môn Toán; đồng thời xác minh các mối quan hệ giữa giám thị và thí sinh, kiểm tra công tác bảo vệ khu vực thi để phát hiện nếu có dấu hiệu bất thường.

Nếu phát hiện vi phạm quy chế thi hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan công an sẽ khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm theo quy định. Hiện Công an tỉnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu liên quan đến kỳ thi.

Theo thống kê, tỉnh Tuyên Quang có 154 điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đáng chú ý, có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tương đương hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh, đều thuộc học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Các bài thi điểm cao còn tập trung với mật độ rất lớn trong dải số báo danh liên tiếp từ 080163xx đến 080166xx, gồm 328 thí sinh. Không chỉ có số lượng điểm 10 áp đảo, phần lớn bài thi trong nhóm này đều đạt từ 9-10 điểm. Điểm trung bình của cả nhóm lên tới 9,55 và hơn 91% thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên. Theo kết quả rà soát sơ bộ của UBND tỉnh, tại điểm thi này có 329 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, 328 thí sinh thực tế dự thi. Trong số đó có 146 thí sinh đạt điểm 10 và 150 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên.

Theo báo cáo bước đầu của Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, các khâu tổ chức kỳ thi hiện vẫn được đánh giá là thực hiện đúng quy chế của Bộ GD&ĐT, chưa phát hiện sai sót trong bất kỳ khâu nào. Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục xác minh toàn diện để làm rõ những vấn đề mà dư luận và báo chí đang quan tâm trước khi đưa ra kết luận chính thức.