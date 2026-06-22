eBook "Học viện thực chiến xứ Kiwi" có gì khiến teen không thể bỏ lỡ?

HHT - Sẽ là một cú boom thực sự cho hành trình nghề nghiệp mà bạn đang băn khoăn. Chắc chắn đọc xong eBook “Học viện thực chiến xứ Kiwi” bạn sẽ không thể nghĩ về hành trình sau khi tốt nghiệp THPT một cách thông thường nữa. Một con đường nghề nghiệp mới bên cạnh đại học truyền thống, một hướng đi nhanh hơn, nhẹ hơn, thực hành nhiều hơn đang chờ bạn khám phá.

Ở đây có bí kíp chuẩn bị cho tương lai biến động

Chị Bành Phạm Ngọc Vân (Giám đốc Quốc gia - Việt Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand ENZ) khẳng định: “Trong một thế giới luôn đổi thay, câu hỏi lớn nhất không chỉ là học gì, mà còn là học-như-thế-nào để sẵn sàng cho một tương lai bền vững”.

Chị Bành Phạm Ngọc Vân.

Ấn phẩm HỌC VIỆN THỰC CHIẾN XỨ KIWI - Giải mã sức hút của các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật hàng đầu New Zealand sẽ mang đến cho bạn đọc góc nhìn cụ thể về mô hình giáo dục ứng dụng: Học để làm việc, học để thích ứng, học để mở ra cánh cửa nghề nghiệp quốc tế. Đây chính là “tấm bản đồ” giúp bạn vững bước tìm đường trong kỷ nguyên này.

Mở khóa “vũ trụ thực chiến”

Điểm sáng của mô hình học viện ứng dụng nằm ở quy mô lớp học nhỏ, chú trọng thực hành. Với cách tiếp cận giáo dục thực tế, khối học viện thực chiến xứ Kiwi sẽ “nhúng” bạn vào môi trường làm việc thật sự, với studio chuyên nghiệp, nông trại, hay khách sạn thu nhỏ, thực hiện các dự án, đi thực tập, lăn xả vào thị trường lao động ngay khi còn đi học.

Quyển sách nhỏ này như một cẩm nang bí kíp, cung cấp tất tần tật những gì bạn cần biết về khối học viện ứng dụng, mở khóa vô vàn cơ hội cho bạn tại đảo quốc Kiwi.

Ấn phẩm Học viện thực chiến xứ Kiwi - Giải mã sức hút của các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật hàng đầu New Zealand.

Nếu vẫn cảm thấy học viện thực chiến “quá tốt để là sự thật”, ở đâu ra mà có phương án học tập với thời gian ngắn, học phí mềm, học bổng và hỗ trợ tài chính “dính cứng ngắc”, siêu linh hoạt để bạn dễ dàng thay đổi kế hoạch học tập, bằng cấp uy tín và xịn sò…, thì eBook sẽ đưa bạn đến gặp “hội người từng trải” liền.

Thử thách 24 giờ nhập vai làm sinh viên học viện tại đảo quốc Kiwi sẽ cho bạn góc nhìn cận cảnh và thực tế nhất. Bên cạnh đó, chia sẻ của những anh chị và các bạn đã và đang theo học tại các học viện, trải dài ở nhiều cấp bậc từ Cử nhân đến Thạc sĩ, sẽ cho bạn có được cái nhìn của người trong cuộc, thăng cấp mức độ tin cậy lên x1000 lần.

“Vũ khí” bí mật giúp thuyết phục phụ huynh

Quyển sách này sẽ cho thấy “con tướng” khối Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật tại New Zealand thật sự không-phải-dạng-vừa-đâu.

Ấn phẩm do Báo Hoa Học Trò phối hợp thực hiện cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tại Việt Nam nên mọi thông tin uy tín, chính xác và được bảo chứng từ chính các học viện tại New Zealand.

Nội dung sách cũng được trình bày chi tiết, dễ hiểu, và vô cùng trực quan, sinh động, là khởi đầu để bạn và gia đình tìm hiểu sâu hơn để lựa chọn hướng đi phù hợp nhất cho chính mình.

“Cánh cửa thần kỳ” mở ra thế giới mới

Ấn phẩm không dừng lại ở việc truyền cảm hứng mà còn cung cấp cho bạn bộ công cụ thực tế nhất để rốp rẻng hành động ngay. Có eBook trong tay, bạn hoàn toàn có thể tự tin tra cứu từ nguồn chính thống, cũng như chủ động liên hệ với các học viện để được tư vấn lộ trình rõ ràng, tự chủ trong việc lên kế hoạch du học.

Tín hiệu vũ trụ đã ở ngay trước mắt, cứ gõ, cửa sẽ mở! Một hành trình học tập và xây dựng sự nghiệp tương lai đang mở ra cho bạn. Nếu bạn muốn trở thành một “chiến thần thực chiến” sở hữu tấm bằng quốc tế, hãy đăng ký nhận eBook tại đây này để giải mã sức hút của xứ sở Kiwi nhé: https://bit.ly/EbookITP-PTE2026-01.

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