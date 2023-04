Theo chân hội Gen Z “sống ảo” la cà khắp các triển lãm đẹp và nghệ dọc Bắc - Nam

HHT - Đi triển lãm dường như là trào lưu đang hot rần rần của Gen Z trong thời gian gần đây. Bạn đã có cho mình những địa điểm để “đu” trend chưa? Nếu chưa thì gọi ngay hội bạn cùng khám phá những “tọa độ” mà Hoa Học Trò gợi ý nhé!

Hòa âm - Một thập kỷ sáng tác

Họa sĩ Trần Trung trở lại với công chúng cùng triển lãm Hòa Âm sau gần một thập kỷ sáng tác. Hơn 30 bức tranh sơn dầu được trưng bày tại V-Art Space kể về hành trình người nghệ sĩ đi tìm đáp án cho sự phát triển của xã hội khi giao thoa với khoa học, công nghệ. Họa sĩ ví von các tác phẩm của bản thân như những “dòng code” trong tranh khi tái hiện lại những vấn đề lớn của Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Không gian triển lãm mang hơi hướng trung cổ và chút táo bạo của dòng chảy hiện đại. Nhiều bạn nhận xét ở triển lãm có cảm giác như đang ở châu Âu. Bên cạnh việc có thể ngắm tranh, các teen đam mê hội họa còn có cơ hội giao lưu với các nhà phê bình nếu may mắn đó.

Trang phục gợi ý cho buổi triển lãm này là các set đồ cổ điển, nhẹ nhàng sẽ cực kỳ “ăn” ảnh. Đến ngay V-Art Space (tầng 1, Ciputra Club, Hà Nội), triển lãm chỉ kéo dài đến 25/4 thôi đấy!

Working Through a Songline - Bước qua một khúc đường ca

Triển lãm kỹ thuật số Walking Through A Songline là một phần của triển lãm quốc tế Songlines: Tracking the Seven Sisters trực thuộc Bảo tàng Quốc Gia Úc. Buổi triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam được phối hợp cùng Mosster Studio. Thông qua đó, những dấu ấn của văn hóa thổ dân Úc được dịp ghi dấu đậm nét tại thị trường Việt Nam.

Không gian triển lãm được chia thành nhiều phần khác nhau để kể về những chặng đường của các sinh vật di chuyển từ Tây sang Đông khắp lục địa Úc. Với hơn 300 bức tranh, bài hát và màn hình chiếu kết hợp cùng ánh sáng “ảo tung chảo”. Đây hứa hẹn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ dành cho các teen.

Để có được những bức ảnh lung linh, teen có thể chọn lựa những trang phục tối giản để ánh đèn biến thành những họa tiết cho bộ đồ nha. Tông màu trang phục được nhiều Gen Z lựa chọn khi đến đây là trắng, đen hoặc tông trầm. Triển lãm sẽ kéo dài đến 16/4 tại The Factory Contemporary Arts Centre (TP.HCM) và ở Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam (Hà Nội) từ 28/4 - 21/5.

Resonate State - Dấu ấn những cơn sóng

Vin Gallery giới thiệu đến công chúng triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Yohei Yama. Với các tác phẩm mang hình thù “kỳ quái”, người nghệ sĩ mong muốn kích hoạt trường năng lượng tự nhiên trong mình và tác động đến tâm hồn của những người thưởng tranh. Họa tiết đặc trưng của triển lãm là những cấu trúc xoắn ốc như tia sáng, cơn gió thổi, cây uốn lượn tạo nên nét riêng biệt của Yohei Yama.

Dù không gian triển lãm “đậm đà” hơi thở trừu tượng kết hợp cùng thị giác quang học, thế nhưng địa điểm này cũng cực chất cho các teen “du hí”. Đến với triển lãm, bạn không chỉ sẽ bị “rung rinh” trước vẻ đẹp của các tác phẩm mà còn có cơ hội cho “ra lò” nguyên cả album ảnh xịn xò luôn!

Với những teen chuộng phong cách vintage thì đây hẳn là dịp hoàn hảo để lên đồ ra phố. Triển lãm sẽ kéo dài đến 28/4 tại 35/8 Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh, TP.HCM nha!