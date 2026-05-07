Thiết kế độc đáo Lisa diện ở Met Gala 2026 bị phát hiện "trùng ý tưởng"?

HHTO - Thiết kế độc đáo của Lisa BLACKPINK tại thảm đỏ Met Gala 2026 vừa qua bị cho là "trùng ý tưởng" với thiết kế dự thi Trang phục dân tộc của một thí sinh Miss Universe Philippines 2026.

Xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala 2026, Lisa BLACKPINK diện trang phục couture của Robert Wun, được chính NTK "tháp tùng" tới thảm đỏ. Chiếc đầm trắng ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ idol, thiết kế được đính gần 67.000 viên pha lê Swarovski. Trang sức đính kim cương to bản từ BVLGARI nổi bật trên nền trang phục trắng.

﻿ ﻿

Thiết kế gây ấn tượng với lớp voan được nâng đỡ bởi cánh tay cấu trúc điêu khắc phía trên đầu. Tạp chí VOGUE tiết lộ rằng Robert Wun đã quét 3D cánh tay của Lisa theo cảm hứng từ các tư thế múa truyền thống của Thái Lan. Không ít chuyên trang dành lời khen ngợi trang phục của nữ idol, như trang People, tạp chí ELLE, Town & Country, ANI News... đều xếp Lisa vào nhóm sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Met Gala 2026.

Tuy nhiên mới đây, netizen phát hiện ra thiết kế này "trùng ý tưởng" với thiết kế dự thi Trang phục dân tộc của một thí sinh Miss Universe Philippines 2026.

Ngày 16/4 (tức là trước Met Gala 2026 hơn nửa tháng), đêm thi Trang phục Dân tộc (National Costume) của Miss Universe Philippines 2026 đã diễn ra. Trong đó, trang phục của người đẹp Kristen Joy Marcelino có thiết kế khá tương đồng với trang phục của Lisa BLACKPINK từ kiểu dáng đính đá xuyên thấu, đầm ôm sát kiểu đuôi cá, đặc biệt là phần cánh tay 3D phía trên và lớp voan phủ. Khác biệt lớn nhất chỉ là màu sắc đối lập.

Video clip: Pageanthology

Theo Kristen, bộ trang phục của cô có tên Tainted Glory (tạm dịch: Vinh quang bị vấy bẩn), truyền tải mạnh mẽ thông điệp về khủng hoảng đại dương tại Philippines, bắt nguồn từ việc tiêu thụ quá mức và ô nhiễm nhựa do con người gây ra. Lớp nền màu nude được phủ lên bởi nhựa tái chế nhằm gợi lên hình ảnh những sinh vật biển bị phủ dầu, một cảnh tượng vẫn còn phổ biến dọc theo bờ biển Philippines.

Thiết kế form dáng đuôi cá với phần thân cổ cao được làm từ lớp vải xuyên thấu màu nude, điểm xuyết những vệt đen làm hoàn toàn từ silicone và nhựa tái chế; tay dài ôm sát kết thúc bằng găng tay hình móng vuốt, tượng trưng cho cánh tay tàn phá thiên nhiên của con người; phần chân váy bằng vải tulle xòe rộng, tạo thành một chiếc đuôi dài thanh lịch.

Phát hiện này hiện đang tạo ra màn tranh cãi không nhỏ từ netizen. Nhiều người cho rằng đây chỉ đơn giản là trùng ý tưởng, và việc này không còn quá xa lạ trong thời trang. Tuy nhiên, không ít netizen cho rằng việc trùng ý tưởng độc đáo đến thế này thật sự rất hiếm. Hiện tại NTK trang phục cho Lisa BLACKPINK và người đẹp Kristen Joy Marcelin chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về việc này.

​