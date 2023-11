Thời tiết tháng 11: Không khí lạnh xuất hiện nhiều nhưng không mạnh, khả năng vẫn có bão

HHT - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tháng 11/2023, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất. Tuy nhiên, cường độ các đợt không khí lạnh khả năng không mạnh.

So với trung bình nhiều năm, nhiệt độ trong tháng 11 tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tháng 11/2023, Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Các đợt mưa vừa, mưa to dự báo tiếp tục trút xuống Trung Bộ, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ còn xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông tập trung nhiều vào giai đoạn nửa đầu tháng.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An phổ biến ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn 10-20%), Đông Bắc Bộ thấp hơn từ 15-30%, Nam Nghệ An - Quảng Trị phổ biến xấp xỉ trên (cao hơn 5-15%); các nơi khác thuộc Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ dưới (thấp hơn 10-25%), Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ xấp xỉ trên (cao hơn từ 10-20%), trong đó miền Tây Nam Bộ cao hơn từ 20-30%

Hiện tượng dông, lốc và sét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.