Khám phá

Hà Nội rét đậm đến bao giờ và sắp có thời điểm nhiệt độ dưới 10 độ C không?

Thục Hân
HHTO - Đợt không khí lạnh hiện tại sẽ kéo dài đến bao giờ? Dự báo trong những ngày tới, Hà Nội nắng ban ngày nhưng buổi sáng và đêm lại tiếp tục giảm nhiệt, có thể tới mức rét hại. Vậy liệu nhiệt độ có xuống dưới 10 độ C không, và nếu có thì vào thời điểm nào?

Không khí lạnh mạnh về miền Bắc khiến nhiệt độ toàn miền giảm đều từ chiều qua, đến đêm rất rét và sáng nay, 6/1, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ khoảng 13oC, như đã đề cập trong bản tin trước.

Cả ngày hôm nay, nhiệt độ Hà Nội nếu tăng cũng chỉ tăng ít, đánh dấu ngày rét đậm hiếm hoi của mùa Đông năm nay.

Và đúng là “hiếm hoi” thật, vì ngày mai ở Hà Nội có thể đã không có rét đậm nữa rồi.

Từ mai, 7/1, dự báo ở Hà Nội trời nhiều nắng nên nhiệt độ buổi trưa, chiều tăng dần, nhiệt độ cảm nhận có thể lên mức 17 - 19oC hoặc hơn. Tuy nhiên, từ mai đến vài ngày tới, nhiệt độ sáng sớm và đêm lại giảm, mức cảm nhận xuống còn 11 - 12oC, đây là mức rét hại.

temp-jan7-0700.jpg
Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng sớm mai, 7/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Hiện tại có mô hình ECMWF của châu Âu dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ xuống đến mức 9oC vào sáng sớm các ngày 9 - 11/1 (có thể cả ngày 8/1). Tuy nhiên, các mô hình khác cho thấy nhiệt độ Hà Nội vào các thời điểm đó ở mức 11 - 12oC. Như vậy, việc nhiệt độ buổi sáng sớm ở Hà Nội trong vài ngày tới có thể xuống dưới 10oC là có khả năng, nhưng ít. Dù sao trời cũng rất rét.

temp-jan8-0700-ecmwf.jpg
Lần này mô hình ECMWF của châu Âu dự báo "gắt" nhất, với nhiệt độ sáng 8/1 ở nhiều khu vực tại miền Bắc được cho là sẽ xuống dưới 10 độ C. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Trời hanh khô trong những ngày tới cộng với việc đêm và sáng thì rét đậm rét hại, trưa và chiều thì rét nhẹ hoặc chỉ ở mức lạnh, là kiểu thời tiết không tốt cho những người có cơ địa nhạy cảm hoặc bệnh nền. Vì vậy, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt, nếu phải ra ngoài sớm thì nên mặc thật ấm, nhất là trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh tim mạch, huyết áp; đến trưa đỡ rét có thể bỏ bớt lớp áo; trong ngày nên uống nước ấm, nếu cần thì vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý, nên bôi kem dưỡng ẩm cho da.

Dự báo không khí lạnh sẽ suy yếu vào khoảng 10 - 11/1, nhưng sẽ có không khí lạnh tăng cường ngay sau đó, dù có thể đỡ hơn đợt hiện tại một chút.


Thục Hân
