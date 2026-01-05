Ngày mai gió Đông Bắc mạnh hơn khiến Hà Nội rét hơn hôm nay, bao giờ mới đỡ?

HHTO - Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt, một số nơi có mưa nhỏ. Dự báo ngày mai không khí lạnh về nhiều hơn, gió tăng cấp và vì vậy Hà Nội sẽ còn rét hơn. Nhiệt độ cụ thể ở Hà Nội ngày mai thế nào, có thể xuống mức bao nhiêu và bao giờ Hà Nội đỡ rét?

Một số nơi ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đã lác đác có mưa vào sáng nay, 5/1, do không khí lạnh tăng cường. Ở Hà Nội hôm nay nhiều mây, buổi trưa cũng chỉ khoảng 18oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), rồi từ khoảng chiều nay nhiệt độ giảm đều.

Gió mùa Đông Bắc tiếp tục về nên đêm nay và sáng mai, ở Hà Nội dự báo nhiệt độ cảm nhận sẽ xuống mức 13oC. Kể cả trưa và chiều mai, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội có thể cũng chỉ lên được đến 14oC, như vậy mai sẽ là một ngày rét đậm. Cộng với việc gió Đông Bắc ngày mai có khả năng mạnh hơn, ở cấp 3 - 4 (dự báo là 15 - 23 km/h), nên người dân ra ngoài có thể thấy lạnh căm căm, do đó nên mặc thật ấm, những người “sợ” rét nên đội mũ, quàng khăn, giữ ấm đường hô hấp.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 6/1. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Ngày mai, 6/1, là ngày rét nhất ở Hà Nội trong đợt này, nhưng lại không phải là ngày có mức nhiệt độ thấp nhất.

Trong những ngày sau đó (từ 7/1 trở đi), Hà Nội liên tục có nhiệt độ cảm nhận rất thấp vào đêm và sáng sớm, dự báo là khoảng 12oC, có những ngày thấp hơn. Tuy nhiên, ban ngày có nhiều nắng nên nhiệt độ cảm nhận tăng dần theo từng ngày, đến mức trên dưới 20oC, tức là ban ngày đỡ rét. Trời rất hanh khô.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng 7/1: Hà Nội có thể có mức nhiệt độ rét hại. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Thật sự thì kiểu thời tiết chênh lệch nhiệt độ thế này với những buổi sáng và đêm rét tê tái, rồi ban ngày lại nắng bừng và rất khô hanh cũng không hẳn là dễ chịu, nhiều người còn dễ bị các bệnh đường hô hấp. Vì vậy, người dân lưu ý chọn trang phục linh hoạt, ra ngoài nên che mũi - miệng, trong ngày nên uống nước ấm.

Dự báo kiểu thời tiết như thế ở Hà Nội sẽ kéo dài đến hết tuần, rồi đỡ một chút và lại có đợt không khí lạnh nữa, cứ vậy đến giữa tháng. Sau đó thì không phải Hà Nội hết rét mà là dự báo xa thì không chính xác nữa mà thôi.