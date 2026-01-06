Danh sách tên bão năm 2026: Gợi nhớ mùa bão 2020 với bão mạnh Molave, Vàm Cỏ

HHTO - Đã có danh sách tên bão cho mùa bão 2026, và danh sách này tương tự một mùa bão trước đây - là mùa 2020 - khi có những cơn bão gây thiệt hại lớn như bão Molave và bão Vàm Cỏ, ngoài ra còn có cả siêu bão Goni. Có những tên bão nào mới? Và có thể dự báo mùa bão 2026 không?

Có một danh sách tên được dùng để đặt cho những cơn bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, và chúng được dùng nối tiếp nhau, có thể lặp lại từ năm này qua năm khác, trừ phi bị thay thế sau khi gây thiệt hại lớn.

Vậy những cái tên nào sẽ được đặt cho những cơn bão của mùa bão 2026?

Đó là 28 cái tên sau đây:

So sánh với danh sách bão các mùa trước thì có thể thấy tên bão trong mùa 2026 gần giống mùa bão 2020.

Năm 2020 là một năm mà nước ta phải chịu thiên tai khốc liệt, nếu nói riêng về bão thì có 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên Biển Đông, chủ yếu ảnh hưởng đến miền Trung. Đặc biệt, chỉ trong 20 ngày, 4 cơn bão Linfa, Nangka, Saudel, Molave và một ATNĐ ảnh hưởng đến nước ta, đây được cho là điều rất dị thường, theo VnExpress.

Mà trong số 4 cơn bão kể trên, Molave (cơn bão số 9 năm đó) là bão rất mạnh, cường độ mạnh nhất trong 20 năm, gió giật có lúc lên tới 176 km/h (cấp 15) tại Quảng Ngãi; cơn bão này đổ bộ miền Trung, thời gian lưu bão kéo dài, gây thiệt hại kinh tế khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, theo báo Nhân Dân.

Biển quảng cáo bị đổ ở Quảng Ngãi do bão số 9 năm 2020 (bão Molave). Ảnh: Nguyễn Ngọc/ TPO.

Mùa bão năm 2020 còn có bão Vamco (bão số 13), đổ bộ miền Trung vào tháng 11, khiến một số người bị thương, tàn phá nhiều nhà cửa, cây cối…

Một cái tên đáng nhớ khác trong mùa bão 2020 là siêu bão Goni, một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Dù Goni không ảnh hưởng mạnh đến nước ta như bão Molave và Vamco, nhưng cường độ của nó cho thấy mùa bão trong khu vực có thể có những cơn bão mạnh khủng khiếp đến mức nào.

Sau mùa bão 2020, một số tên bão đã bị ngừng sử dụng do mức độ thiệt hại mà cơn bão của mùa đó gây ra, trong số đó có cả 4 cái tên quen thuộc: Linfa, Molave, Goni và Vamco. Những tên bão mới có mặt trong danh sách của mùa bão 2026 (để thay cho những cái tên cũ đã bị ngừng sử dụng) là Nokaen, Penha, Peilou, Narra, Gaenari, và Bang-Lang (Bằng Lăng).

Một nhà hàng ở miền Trung bị hư hại do bão số 13 năm 2020 (bão Vamco). Ảnh: TPO.

Nói đến mùa bão 2026, thật sự ở thời điểm hiện tại là chưa thể dự báo. Nhưng nhìn lại mùa bão trước là để chúng ta không chủ quan mà luôn chủ động theo dõi và ứng phó với thiên tai. Vì trong bối cảnh khí hậu toàn cầu có nhiều biến đổi, không có nơi nào trên thế giới “miễn nhiễm” với thiên tai cả.