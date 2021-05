Thuyền lật do du khách bất ngờ dồn hết sang một bên để chụp selfie, gây tai nạn thảm khốc

HHT - Đã có không ít tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc chụp selfie. Trong vụ việc vừa xảy ra này, nhiều du khách trên một chiếc thuyền bất ngờ dồn hết về một bên để chụp ảnh, gây ra vụ lật thuyền với hậu quả đau lòng.

Tại nhiều khu du lịch, những chiếc tàu hoặc thuyền chở du khách mà không đảm bảo điều kiện an toàn sẽ có thể gây ra những tai nạn nghiêm trọng.

Trong vụ việc xảy ra vào ngày 15/5, có 7 người Indonesia đã chết đuối sau khi một chiếc thuyền chở số người vượt quy định đã bị lật. Lý do là vì những du khách trên thuyền này cố chụp selfie.

Sự việc xảy ra tại một hồ nước trên đảo Java (Indonesia), cảnh sát địa phương cho biết vào hôm nay, 16/5. Theo đó, 20 người khách trên thuyền bỗng nhiên dồn cả về một bên để chụp selfie chung.

Ông Ahmad Lutfi, Cảnh sát trưởng ở Trung Java, nói với truyền thông: “Do 20 người cùng đứng sang bên phải chiếc thuyền để chụp ảnh nên thuyền mới mất cân bằng và lật”.

Phía cảnh sát cũng nói, 11 người đã được cứu nhưng 7 người đã thiệt mạng. Các đội cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm 2 người còn mất tích. Ông Lutfi còn nói, chiếc thuyền này được lái bởi một cậu bé mới có… 13 tuổi.

Các nhà chức trách cho biết, họ sẽ điều tra xem tai nạn có liên quan gì đến những người quản lý việc chạy thuyền này không.

Những tai nạn tàu thuyền không phải là hiếm ở Indonesia, do họ có nhiều đảo và cũng do các tiêu chuẩn an toàn của họ được cho là khá lỏng lẻo.

Vào tháng 4 vừa rồi, các đội cứu hộ đã cố gắng tìm kiếm 17 ngư dân sau khi hai chiếc thuyền đâm vào nhau ở Tây Java. Khi việc tìm kiếm kết thúc thì có 3 người được xác nhận là đã thiệt mạng và 13 người vẫn còn mất tích.

Còn vào tháng 1 năm ngoái, có 10 người đã mất tích sau khi một chiếc thuyền chở 20 người đã bị lật ở gần đảo Sumatra.

Thục Hân