Tiền truyện "Star Wars" gây tranh cãi vì cốt truyện vô lý, lạm dụng diễn viên LGBTQ+

HHT - Billie Eilish vừa chính thức công bố album mới "Hit Me Hard and Soft". Đây là album phòng thu thứ 3 của nữ ca sĩ sau "Happier Than Ever". Album bao gồm 10 ca khúc và đặc biệt lần này sẽ không có sự xuất hiện của bất kỳ nghệ sĩ nào khác.