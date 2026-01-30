Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không: Go Yoon Jung có họ hàng với Kim Ji Won?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Xem phim Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không, nhiều người nhìn Go Yoon Jung mà cứ ngỡ Kim Ji Won vì hai cô gái thật sự giống nhau.

tieng-yeu-nay-anh-dich-duoc-khong.jpg

Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không (Can This Love Be Translated?) thành công rực rỡ đã giúp Kim Seon Ho và Go Yoon Jung bứt phá cực mạnh. Kim Seon Ho càng ghi dấu hình tượng “chàng trai cờ xanh” ấm áp tốt bụng mà anh đã thể hiện ở Điệu Cha Cha Cha Làng Biển, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Còn Go Yoon Jung đã thẳng tiến lên vị trí sao hạng A và chứng tỏ cô có thể làm nữ chính với các kiểu vai đa dạng.

go-yoon-jung-1.jpg

Nhưng ngoài chuyện Go Yoon Jung diễn ổn, tương tác ăn ý với đàn anh Kim Seon Ho thì khán giả còn để ý tới cô vì ngoại hình quá giống Kim Ji Won. Như khi nhìn bức ảnh này, nhiều người sẽ băn khoăn không biết là Kim Ji Won hay Go Yoon Jung. Hai cô gái đều để tóc ngang lưng và tỉa so le, có gương mặt thanh tú với đôi mắt to, khuôn miệng nhỏ.

go-yoon-jung-7.jpg

Chưa kể Go Yoon Jung và Kim Ji Won đều có khí chất sang chảnh, rất hợp với vai tiểu thư nhà giàu mặc những bộ váy áo hàng hiệu thời thượng. Nếu Go Yoon Jung nổi tiếng nhờ làm minh tinh trong Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không thì Kim Ji Won cực thành công với vai nữ tổng tài ở Nữ Hoàng Nước Mắt.

go-yoon-jung-4.jpg
go-yoon-jung-3.jpg
go-yoon-jung-2.jpg

Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã đặt ảnh của hai nữ diễn viên cạnh nhau, để thấy họ không chỉ giống về ngoại hình mà gu ăn mặc, thói quen tạo dáng chụp ảnh cũng tương đồng. Chính vì thế mà netizen phải quan sát thật kỹ mới nhận ra Kim Ji Won có gương mặt thanh tú hơn Go Yoon Jung. Ngược lại, Go Yoon Jung lại có vẻ lém lỉnh, hoạt bát trong khi đàn chị điềm tĩnh, dịu dàng hơn.

go-yoon-jung-5.jpg

Rất nhiều người đã mong Go Yoon Jung, Kim Ji Won sẽ đóng vai chị em ruột hoặc chị em sinh đôi trong một dự án nào đó. Nhưng xem chừng thật khó để thấy hai cô gái chung một khung hình, vì thù lao cho hai sao nữ hạng A không hề nhỏ, chưa kể cũng khó tìm được kịch bản hấp dẫn về hai nữ chính.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Go Yoon Jung #Kim Ji Won #Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không #Go Yoon Jung Kim Ji Won giống nhau

