Tiểu Vy nũng nịu bên Lương Thùy Linh tại họp báo công bố Miss World 2026

Tôn Huy (thực hiện)
HHTO - Sự kiện công bố Miss World 2026 tại Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn kỷ niệm 75 năm, mà còn thu hút sự chú ý bởi khoảnh khắc Tiểu Vy nũng nịu bên Lương Thùy Linh.

Ngày 14/5, sự kiện công bố cuộc thi Miss World 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM, khởi động hành trình tiến tới mùa giải kỷ niệm 75 năm của tổ chức sắc đẹp này. Bên cạnh các thông tin về lịch trình tổ chức, sự xuất hiện của dàn người đẹp Việt nhanh chóng trở thành tâm điểm, đặc biệt là khoảnh khắc tương tác giữa Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh.

Opal rạng rỡ tại sự kiện.

Tại sự kiện, Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley đã có những chia sẻ ngắn gọn về lý do chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai. Bà bày tỏ tình cảm đặc biệt với cảnh sắc, con người Việt Nam và kỳ vọng mùa giải sắp tới sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp "Beauty With A Purpose". Hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến Việt Nam để tham gia các dự án nhân ái và tranh tài.

Chủ tịch Miss World Julia Morley chia sẻ về tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.

Trước khi sự kiện chính thức diễn ra, khoảnh khắc trò chuyện giữa Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh tại khu vực hàng ghế khách mời nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trần Tiểu Vy xuất hiện với thần thái tươi tắn, liên tục trò chuyện cùng đàn chị. Một số biểu cảm nũng nịu của nàng hậu trong lúc tương tác với Lương Thùy Linh cũng được nhiều người chú ý. Khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nàng hậu gần đây trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Khoảnh khắc trò chuyện đáng yêu của hai nàng hậu.

Về khuôn khổ Miss World 2026, ban tổ chức cho biết các hoạt động sẽ diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9/2026. Ba địa phương được chọn làm điểm đến trải dài từ Bắc vào Nam gồm: TP.HCM, Hải Phòng và Vũng Tàu. TP.HCM sẽ là nơi tổ chức phần thi "Dance Of The World" và đêm Chung kết. Trong khi đó, Hải Phòng và Vũng Tàu đăng cai các chương trình quảng bá văn hóa, du lịch đồng hành.

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri đọ sắc cùng các nàng hậu Việt.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.
#Tiểu Vy #Lương Thùy Linh #Miss World 2026 #họp báo #sự kiện

