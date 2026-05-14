Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Vì sao “nữ thần chăm chỉ” Triệu Lệ Dĩnh đã hơn một năm chưa quay phim mới?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với một diễn viên nổi tiếng chăm chỉ như Triệu Lệ Dĩnh, việc ở ẩn suốt một năm quả là điều gây thắc mắc cực độ.

Trong sự nghiệp của mình, Triệu Lệ Dĩnh từng được xem là ngôi sao chăm chỉ khi liên tục làm việc. Một năm, cô không chỉ liên tục tham gia phim mới mà còn xuất hiện trong các sự kiện, quay quảng cáo… Từ đó mà Triệu Lệ Dĩnh gây dựng được sự nghiệp vững chắc, có nhiều phim bùng nổ khi phát sóng. Nhưng mới đây, khán giả phát hiện ra Triệu Lệ Dĩnh tròn một năm chưa đóng phim, thậm chí hiện giờ cũng không có tin tức nào về dự án mới của cô. Thời gian qua, nữ diễn viên cũng ít xuất hiện hơn trước.

trieu-le-dinh-3.jpg
trieu-le-dinh-8.jpg
Tiểu Thành Đại Sự là phim gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh.

Từ đó mà netizen hết sức thắc mắc về việc một ngôi sao chăm chỉ lại đột ngột nghỉ ngơi cả năm trời. Nhiều người suy đoán Triệu Lệ Dĩnh chán nản khi những phim cô đóng gần đây đều không có kết quả như ý. Năm ngoái, Tại Nhân Gian mà Triệu Lệ Dĩnh là nữ chính bị khán giả coi là phim truyền hình thất bại nhất 2025 vì nội dung phức tạp khó hiểu, đề tài xa lạ với khán giả đại chúng.

Sang năm 2026, phim Tiểu Thành Đại Sự của Triệu Lệ Dĩnh - Huỳnh Hiểu Minh cũng rơi tõm vào thờ ơ khi lượng view lẹt đẹt, số lượng bình luận, nhắc đến phim trên mạng xã hội cũng ít, cho thấy khán giả không quan tâm đến dự án này. Và Tiểu Thành Đại Sự cũng là phim gần nhất của Triệu Lệ Dĩnh tính đến bây giờ.

trieu-le-dinh-1.jpg
trieu-le-dinh-8.jpg
Nữ diễn viên đang dành thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng cũng có thể Triệu Lệ Dĩnh đang muốn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm làm việc cật lực. Chính cô từng thổ lộ muốn có khoảng nghỉ dài để có cuộc sống bình thường, dành nhiều thời gian cho con trai, tận hưởng những ngày thong dong thư thái. Vì thế, thỉnh thoảng khán giả sẽ bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh thong dong đưa con trai đi chơi công viên, cùng bạn bè đi uống cà phê… thay vì tất bật trên phim trường.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lệ Dĩnh #Triệu Lệ Dĩnh nghỉ ngơi #Triệu Lệ Dĩnh phim mới #Tiểu thành đại sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục