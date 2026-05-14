Vũ Lâm Linh: Chương Nhược Nam bị phát hiện dùng diễn viên đóng thế quá lộ

HHTO - Chuyện sao Hoa ngữ dùng diễn viên đóng thế thì không mới, nhưng để lộ rõ ràng như phim "Vũ Lâm Linh" thì không ổn rồi!

Phim võ hiệp cổ trang Vũ Lâm Linh vừa lên sóng những tập đầu tiên và thật không ngờ chủ đề khán giả quan tâm bàn tán lại là việc Chương Nhược Nam dùng người đóng thế. Trong phim, nhân vật Hoắc Linh Lung của nữ diễn viên là tiểu thư nhà giàu, thay vì tận hưởng cuộc sống êm ấm lại chọn cách trốn nhà dấn thân vào giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa bất chấp bao hiểm ác bủa vây xung quanh.

Chương Nhược Nam vào vai nữ hiệp giỏi võ.

Hoắc Linh Lung giỏi võ, thông minh, quyết đoán vô tình gặp thị vệ Triển Chiêu - người đang điều tra một vụ tạo phản. Linh Lung quyết định sát cánh cùng Triển Chiêu để vạch trần một âm mưu đáng sợ, phá vỡ thế lực khổng lồ để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Cô có nhiều cảnh hành động trong phim.

Vì là nữ hiệp nên Hoắc Linh Lung có rất nhiều cảnh đánh võ, và trong một số cảnh quay thì khán giả dễ dàng nhận ra cô gái trong màn hình không phải Chương Nhược Nam. Từ đó mà nhiều người tỏ ra thất vọng khi nữ diễn viên nhờ diễn viên đóng thế, ê kíp cũng chọn góc quay chưa khéo khi để lộ mặt người này - một điều tối kỵ khi dùng thế thân. Chưa kể ở một số cảnh quay cận, phải tự mình đóng cảnh hành động thì Chương Nhược Nam bị chê là đánh võ quá mềm mại, nhìn không có lực.

Cảnh quay lộ người đóng thế cho Chương Nhược Nam.

Ngược lại, người hâm mộ Chương Nhược Nam bênh vực rằng đây là lần đầu tiên đóng phim võ thuật nên nữ diễn viên còn nhiều bỡ ngỡ, động tác chưa thuần thục nên phải nhờ người đóng thế. Nhiều diễn viên Hoa ngữ cũng phải dùng thế thân cho các cảnh phức tạp mà không sao, đến Chương Nhược Nam lại thành đề tài bàn luận.

Chưa kể đoàn làm phim cũng tung nhiều video hậu trường cho thấy Chương Nhược Nam rất chăm chỉ tập luyện để tự mình thực hiện các cảnh đơn giản chứ không phụ thuộc hết vào đóng thế.