Film Thanapat rũ bỏ hình ảnh chàng thơ, khiến khán giả ức chế với vai phản diện

Thiện Dư

HHTO - Gây sốt màn ảnh nhỏ với loạt phim truyền hình đặc sắc, Film Thanapat là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt nhờ những khoảnh khắc nhan sắc ấn tượng.

Trong vài năm trở lại đây, những ngôi sao 9X bắt đầu bứt phá ngoạn mục, dần chiếm lĩnh thị phần truyền hình Thái Lan. Trong đó, Film Thanapat là cái tên nổi trội khi liên tiếp góp mặt trong những dự án trọng điểm, trở thành nam thần hàng đầu của đài One31. Thậm chí, sao nam sinh năm 1993 còn trở thành "bảo chứng" tỷ suất người xem, chẳng hạn như trong vai diễn thiếu gia Phoem đang "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ.

Tổng hợp những khoảnh khắc "phản diện" của thiếu gia Phoem, do Film Thanapat đóng.

Hiện tại, Film Thanapat trở thành chủ đề được bàn tán với tạo hình chàng thiếu gia giàu có, nham hiểm Phoem trên màn ảnh. Nét điển trai, nam tính cùng diễn xuất chắc tay của anh ngày càng chứng tỏ nam diễn viên này có nhiều hơn chỉ là những vai diễn học đường hay ngôn tình "mì ăn liền" thuở mới vào nghề.

Ít ai biết rằng trước khi vào làng giải trí, Film Thanapat từng là một tiếp viên hàng không. Tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Bangkok (loại Ưu hạng nhì), Film Thanapat sở hữu nền tảng học vấn vững chắc cùng tư duy sắc bén, giúp anh giữ được hình ảnh chuyên nghiệp và lịch lãm mỗi khi xuất hiện.

Nhờ thần thái tự tin và vẻ ngoài nổi bật, Film Thanapat nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của đài One31 với một bản hợp đồng tân binh đắt giá. Tuy nhiên phải tận 5 năm sau, anh mới được biết đến rộng rãi nhờ đóng phim Kiêu Hãnh Và Định Kiến (Mia 2018). Kể từ đây, anh chàng "lột xác" khỏi hình tượng mỹ nam và ghi điểm với diễn xuất hơn.

Thậm chí, Film không ngại thử thách bản thân ở những thể loại khó, từ những vai diễn hành động gai góc đến những nhân vật có tâm lý phức tạp. Chỉ trong vài năm trở lại đây, anh góp mặt trong một loạt dự án ăn khách, nổi tiếng toàn châu Á như Canh Bạc Ái Tình, Nữ Hoàng Ayodhaya hay bùng nổ nhất là Mộng Hồ Điệp.

Cũng trong năm 2024, Film được khán giả toàn cầu ấn tượng khi làm giám khảo cuộc thi Miss Universe Thái Lan, trở thành đề tài gây sốt mạng xã hội Việt dù chỉ xuất hiện vài giây trên sân khấu. Từ đó, nam diễn viên trở thành gương mặt thân quen, thường xuyên được cư dân mạng chia sẻ mỗi dịp anh chàng có dự án phim mới.

Nhan sắc của Film tại Miss Universe Thái Lan khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán.
