Tinh hoa hội tụ: Truyền thông Hàn xác nhận Han So Hee là nữ chính MV của Jung Kook BTS

HHT - Vừa bước sang tháng 7, tin tức liên quan tới solo của Jung Kook (BTS) đã ngay lập tức chiếm sóng bản tin của người hâm mộ. Không còn phải tiếp tục đoán già đoán non về màn hợp tác của nữ diễn viên Han So Hee trong MV, thông tin từ truyền thông Hàn cùng màn phản hồi như "văn mẫu" từ BigHit đã giúp người hâm mộ ngầm hiểu đây chính là sự thật.

Theo thông tin từ trang OSEN, nữ diễn viên Han So Hee sẽ xuất hiện trong MV ra mắt solo của em út BTS - Jung Kook với tư cách nữ chính. Được biết cả hai đã hoàn tất việc ghi hình tại Los Angeles (Mỹ) và cùng trở về nước vào ngày 22/6 vừa qua.

Phản hồi thông tin trên, BigHit Music trung thành với văn mẫu "Thật khó để xác nhận". Công ty chủ quản của Han So Hee cũng đưa ra phản hồi tương tự.

Bước chân vào sự nghiệp diễn xuất từ 2017 đến nay, Han So Hee sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như My Name, Soundtrack #1, Nevertheless,... Tác phẩm sắp lên sóng kết hợp cùng Park Seo Joon - Gyeongseong Creature cũng đang nhận được sự kì vọng lớn.

Trước đó, thông tin Han So Hee sẽ là nữ chính trong MV solo của Jung Kook đã thu hút không ít sự bàn tán. Hiện tại dưới thông tin từ truyền thông cùng cách phản hồi quen thuộc của BigHit Music, người hâm mộ đã ngầm hiểu thông tin trên là đúng sự thật.

Bên cạnh đó, đạo diễn của MV Seven là bộ đôi Bradley & Pablo, người đã từng làm việc với các nghệ sĩ đình đám như Rosalía, Harry Styles, Cardi B,... MV Watermelon Sugar của Harry Styles là một trong những tác phẩm của bộ đôi này.

Em út BTS và Han So Hee vốn không ít lần được nhận xét là có phong cách khá tương đồng nhau, kết hợp thêm visual "cực bén" của cả hai, màn hợp tác này nhận được sự quan tâm hơn bao giờ hết.

Jung Kook sẽ phát hành digital single mang tên Seven vào ngày 14/7 tới. Theo thông tin ban đầu, Seven là bài hát dành cho mùa Hè, giai điệu gây nghiện, có thể khiến cho người nghe cảm nhận được trọn vẹn sức hút của Jung Kook.