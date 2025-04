Toàn cảnh ồn ào giữa Nana và Sunwoo THE BOYZ: Dân mạng tranh luận ai sai nhiều hơn

HHT - Vụ tranh cãi giữa Nana và Sunwoo (THE BOYZ) đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua. Sự việc bắt nguồn từ khi nữ diễn viên công khai để lại bình luận chỉ trích thái độ của đàn em.

Những ngày qua, Nana - cựu thành viên After School trở thành tâm điểm tranh cãi khi công khai chỉ trích hành vi của Sunwoo (THE BOYZ) trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu từ đoạn video lan truyền ghi lại cảnh Sunwoo làm rơi AirPods, hét to "AirPods của tôi" rồi để vệ sĩ nhặt giúp. Theo cư dân mạng, anh chàng sau đó chỉ nhận lại bằng một tay mà không nói lời cảm ơn. Sau khi xem clip, Nana để lại bình luận "Cậu ấy cần phải bị mắng" vì cô cho rằng hành động này là thiếu lịch sự.

Hành động của Sunwoo khiến cư dân mạng chia thành nhiều luồng ý kiến. Nhiều người chỉ trích nam thần tượng sinh năm 2000 thiếu tôn trọng người khác khi không tự nhặt đồ mà để nhân viên làm thay, thậm chí còn không nói lời cảm ơn khi được giúp. Tuy nhiên, một số khác cho rằng đoạn video ngắn này đã bị chỉnh sửa ác ý nhằm hạ bệ thành viên nhóm THE BOYZ.

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người hâm mộ của Sunwoo bày tỏ sự tức giận trước ý kiến của Nana khi cho rằng cô chỉ dựa vào một đoạn video ngắn để đánh giá người khác. Đáp lại, nữ diễn viên Mask Girl giải thích trên ứng dụng Bubble rằng cô không có ý phán xét mà chỉ bày tỏ cảm xúc cá nhân trước hành vi mà cô cho là thiếu lịch sự và gây sốc.

"Thật lòng tôi không hề có ý viết bình luận đó để được lên báo nhưng bây giờ sự việc có vẻ đã ầm ĩ lên rồi. Chỉ dựa vào một đoạn video ngắn để kết luận về một người là không đúng. Tôi cũng không hề tùy tiện đánh giá nhân phẩm của cậu ấy, chỉ cảm thấy hành vi của cậu ấy có vẻ bất lịch sự, đoạn video đó thực sự đã khiến tôi sốc. Vì vậy tôi đã nói ra cảm xúc của mình rằng "cậu ấy phải bị mắng" vì tôi chỉ nhằm vào lời nói và hành động của cậu ấy."

Sunwoo đã lên tiếng sau khi vụ việc ngày càng lan rộng. Anh cho biết lúc đó không nhận ra mình làm rơi tai nghe và chỉ thốt lên "AirPods của tôi!" khi nghe người hâm mộ nhắc. Nam thần tượng thừa nhận hành động nhận lại đồ từ nhân viên an ninh trong video trông thiếu phép lịch sự, đồng thời giải thích rằng có chút bối rối nên đã vô tình nhận lại đồ trong tư thế không cúi chào.

"Nhưng mà thực sự… dù có ở sau cánh gà đi nữa thì mình cũng tuyệt đối không cư xử như vậy. Ai lại hét vào mặt nhân viên an ninh, bảo họ nhặt AirPods trước mặt bao nhiêu fan như thế chứ?... Mình đang nghiêm túc tự kiểm điểm vì hành động có thể chưa đúng mực. Hơn nữa, mình chỉ lên tiếng với những người đã để lại bình luận ác ý vượt giới hạn, vậy mà lại bị mắng chửi thậm tệ đến mức này…" - Sunwoo bộc bạch trong một ứng dụng nhắn tin với người hâm mộ.

Hiện tại, cư dân mạng vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhìn chung, phần lớn đều lên tiếng bênh vực Nana và chỉ trích thái độ của Sunwoo. Sau tranh cãi, công ty quản lý của Sunwoo tuyên bố sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ nghệ sĩ trước những bình luận ác ý đang lan rộng liên quan đến vụ việc này.