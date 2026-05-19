"Tôi biết Taylor Swift và Travis Kelce sắp cưới nhưng tôi không chứng minh được"

HHTO - Giữa những con phố New York đang vào mùa sôi động nhất, Taylor Swift và Travis Kelce tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông chỉ với những khoảnh khắc bên nhau nắm tay hạnh phúc.

Không cần tạo dáng cầu kỳ hay diện “couple outfit” quá lộ liễu, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn toát ra đúng kiểu năng lượng của một cặp đôi quyền lực, thoải mái, tự tin và cực kỳ ăn ý.

Taylor Swift trong chiếc đầm ánh kim màu olive gold với chất liệu mềm rũ, bắt sáng theo từng chuyển động. Thiết kế corset nhẹ ở phần thân trên giúp tổng thể vừa nữ tính vừa mang chút hơi hướng "old Hollywood". Kiểu váy này rất quyến rũ và hợp với Taylor, nó không quá phô trương, sang trọng theo cách đơn giản nhất.

Cô phối cùng sandal ánh vàng và clutch metallic nhỏ gọn, giữ mọi thứ đồng điệu thay vì ôm quá nhiều chi tiết. Mái tóc búi lơi cùng phần mái bằng quen thuộc khiến cô trông lộng lẫy và lãng mạn đúng chất New York.

Trong khi đó, Travis Kelce lại đi theo hướng đối lập hoàn toàn: Bộ suit đen oversized với phom rộng và kính đen tạo cảm giác như một ngôi sao điện ảnh thập niên 90. Set đồ không cố gắng quá nhiều nhưng lại tạo hiệu ứng “silent luxury” rất rõ, càng nhìn càng thấy đắt giá. Điều thú vị là sự đối lập này lại khiến họ trông hợp nhau hơn: Taylor lộng lẫy đầy thu hút, Travis mạnh mẽ tối giản.

Thời gian gần đây, cả hai xuất hiện bên nhau ngày càng tự nhiên và ổn định hơn, từ những buổi hẹn hò kín đáo, các sự kiện lớn cho tới những lần công khai giữa phố đông người. Nhiều fan cho rằng Taylor đang ở giai đoạn bình yên hiếm có sau nhiều năm yêu trong áp lực truyền thông quá lớn.

Không ít đồn đoán bắt đầu xoay quanh chuyện đính hôn hoặc đám cưới. Dù chưa có bất kỳ xác nhận nào, cách họ đồng hành cùng nhau đã khiến công chúng có cảm giác "tôi biết họ sắp làm đám cưới nhưng tôi không chứng minh được".

