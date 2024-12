T.O.P bị chê là “lỗ hổng diễn xuất” của Squid Game (Trò Chơi Con Mực) mùa 2

HHT - EngLot (tên ghép của Engfa và Charlotte) khiến fan "khóc đứng khóc ngồi" vì hạnh phúc trong "Petrichor The Series" (Giọt Mưa Mang Mùi Rỉ Sét). Cặp đôi có lần thứ 3 hợp tác, "phản ứng hóa học" không chỉ bùng nổ hơn mà diễn xuất cũng tiến bộ.

HHT - Cùng là rượt đuổi bằng ô tô nhưng "Baek sĩ" Sa Eon của "When The Phone Rings" ngầu, còn anh "Baek nước mắt" Hyun Woo của "Queen of Tears" khiến khán giả phải khóc.