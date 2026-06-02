TP.HCM: Đấu trí xuyên mùa Hè cùng giải tranh biện nảy lửa nhất Trần Chuyên

HHTO - Từ những màn đấu trí nghẹt thở đến loạt chủ đề khiến não bộ phải hoạt động hết công suất, Giải đấu tranh biện Trần Đại Nghĩa Debate Open 2026 chính thức quay trở lại. Với concept lấy cảm hứng từ thế giới phiêu lưu kỳ ảo cùng loạt đề tài siêu thời sự, mùa tranh biện năm nay đang khiến cộng đồng học sinh, sinh viên TP.HCM háo hức chờ nhập cuộc.

Teen TP.HCM nhập cuộc sàn đấu tranh biện mùa Hè

Đối với cộng đồng học sinh - sinh viên tại TP.HCM, mùa Hè năm nay đánh dấu sự trở lại của Giải đấu tranh biện Trần Đại Nghĩa Debate Open 2026 (TĐNDO’26). Bước sang mùa tổ chức thứ ba, sân chơi học thuật do Câu lạc bộ Kỹ Năng Công Chúng (KNCC) trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) khởi xướng hứa hẹn mang đến màn đấu trí nảy lửa giữa cư dân trường và các "chiến thần tranh biện" đến từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Gia Định, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP.HCM.

Giải đấu tranh biện Trần Đại Nghĩa Debate Open.

Giải đấu dự kiến chào sân vào hai ngày 11/7 và 12/7/2026 dưới hình thức thi đấu trực tiếp, chào đón 16-24 đội thi là các bạn học sinh THCS, THPT và sinh viên trên địa bàn TP.HCM. Bạn có thể ghép thành đội 3-5 thành viên để cùng tham gia.

Concept lấy cảm hứng từ những vùng đất thần thoại kỳ vĩ trong tựa game Genshin Impact.

Điểm khiến dân tình phải trầm trồ về TĐNDO’26 chính là concept độc lạ lấy cảm hứng từ thế giới phiêu lưu của tựa game đình đám Genshin Impact. Teen chọn chủ đề “KA”rpe diem - Dấu chân kẻ lang thang” gửi gắm thông điệp sống trọn từng khoảnh khắc.

Bật radar đa chiều, sẵn sàng đấu trí

Tại mùa thi tranh biện năm nay, bạn sẽ được băng qua ba ốc đảo: Kỹ năng, Thành tích và Lý tưởng. Những thử thách trên sàn đấu buộc thí sinh phải vận dụng tư duy phản biện và bản lĩnh cá nhân.

Bạn Cát Nghi (thứ hai bên trái) và bạn Tường Vy (phải).

Thế giới kiến nghị của cuộc thi cực kỳ đa dạng và thời sự, từ những góc nhìn học đường, nghệ thuật, phong trào xã hội cho đến khoa học viễn tưởng. Mỗi giải đấu sẽ có một chủ đề cốt lõi để thí sinh bóc tách và phân tích sâu như tại sự kiện Mock Spar do CLB tổ chức có kiến nghị mang tính tương lai: Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển của ngành thám hiểm không gian ​Cát Nghi (Thành viên Ban truyền thông CLB Kỹ năng công chúng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa)

Đội thi thảo luận về kiến nghị.

Kiến nghị (Motion/Resolution) trong tranh biện là đề bài của một trận đấu, đóng vai trò là một chủ đề trung tâm để hai bên Ủng hộ và Phản đối đưa ra các lập luận logic và bằng chứng thuyết phục hội đồng giám khảo.

Bí kíp dành cho các tân binh

Dành cho các bạn muốn thử sức tranh biện nhưng còn đôi chút rụt rè, bạn Trần Lê Tường Vy (Chủ nhiệm CLB Kỹ năng công chúng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) bật mí: “Để có được một màn tranh biện thuyết phục, bạn cần bỏ túi vô vàn thuật ngữ, luật đấu hay kỹ thuật. Hãy bật chiếc radar đa chiều để bóc tách vấn đề từ nhiều khía cạnh, thấu hiểu tác động đến xã hội thay vì chỉ nhìn nhận theo quan điểm cá nhân”.

Giải thưởng cho ngôi vị Quán quân và Á quân của Giải đấu tranh biện

﻿Trần Đại Nghĩa Debate Open.

Trong phần chấm điểm bài nói, phần lớn các thí sinh mới sẽ nhận được số điểm dưới trung bình. Thất bại trong tranh biện là điều hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng nhất là bạn học hỏi được gì sau những trận đấu.

Series từ vựng tranh biện từ CLB Kỹ Năng Công Chúng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Vì thế, không điều gì giúp bạn học nhanh và nhớ lâu hơn bằng những buổi đấu tập với đồng đội và cả những đối thủ từ cộng đồng tranh biện để làm quen với luật đấu tranh biện học đường chuẩn quốc tế.

