Môn Toán kỳ thi vào lớp 10 TP.HCM: Phổ điểm dự đoán tập trung ở 6,5 - 7,5 điểm

HHTO - Đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay được giáo viên đánh giá bám sát đề minh họa, vừa sức với đa số thí sinh nhưng vẫn có câu hỏi phân hóa ở nhóm điểm cao. Theo dự đoán, phổ điểm có thể tập trung ở mức 6,5 - 7,5 và điểm chuẩn nhóm trường top đầu có khả năng tăng nhẹ.

Sáng 2/6, các thí sinh 2K11 đã hoàn thành bài thi môn Toán - môn thi thứ 3 bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, thầy Nguyễn Đức Thọ, giáo viên bộ môn Toán trường THCS Phạm Văn Chiêu, nhận định đề thi Toán tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay bám sát đề minh họa và yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018. Theo thầy, các câu 1, 2, 3, 4, 5 đều thuộc dạng bài quen thuộc, đa số học sinh nếu ôn tập chăm chỉ và nắm chắc kiến thức cơ bản có thể làm được.

Tuy nhiên, thí sinh vẫn cần đọc kỹ đề, đặc biệt ở các bài 3, 4, 5, vì đây là những phần dễ mất điểm nếu làm vội hoặc thiếu cẩn thận. Riêng bài 5, thầy lưu ý học sinh cần chú ý quá trình làm tròn số để không bị mất điểm đáng tiếc. Bài 7a, 7b là dạng quen thuộc, trong khi câu 6 và câu 7c có tính phân loại tốt. Đặc biệt, câu 7c dành cho nhóm học sinh khá giỏi, đòi hỏi các em phải làm bài cẩn thận mới có thể đạt trọn điểm.

Theo dự đoán của thầy Thọ, điểm dưới trung bình sẽ không nhiều, phổ điểm có thể tập trung ở khoảng 6,5 - 7,5 điểm.

Tổng kết chung, thầy Nguyễn Đức Thọ đánh giá đề thi đúng với định hướng mà Sở GD&ĐT đã công bố, có khả năng phân loại học sinh tốt. Theo dự đoán của thầy, điểm dưới trung bình sẽ không nhiều, phổ điểm có thể tập trung ở khoảng 6,5 - 7,5 điểm. Tỉ lệ thí sinh đạt trên trung bình dự kiến cao hơn năm trước, đồng thời điểm chuẩn ở nhóm trường top đầu có thể tăng khoảng 0,5 điểm.

Đề thi chính thức môn Toán kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Dưới đây là đáp án tham khảo môn Toán thi vào lớp 10 tại TP.HCM do thầy Nguyễn Đức Thọ gợi ý:​

Chiều nay 2/6, đối với những thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên hoặc lớp tích hợp, thí sinh sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp tương ứng vào chiều 2/6.