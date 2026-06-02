TP.HCM: Đề Văn thi vào lớp 10 “chạm” cảm xúc của nhiều sĩ tử, mở ra không gian suy ngẫm

HHTO - Theo nhận định của các giáo viên, đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm nay có độ khó vừa phải. Các câu hỏi trong đề thi lần lượt “chạm” đến mạch cảm xúc của nhiều thí sinh, từ đó khuyến khích thí sinh suy ngẫm về sự thấu cảm và cách con người kết nối với nhau trong thời đại công nghệ số.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, cô Phạm Hiếu Nhiên, giáo viên Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tây Ninh) nhận định đề thi năm nay có chất lượng tốt, giàu tính thời sự và thể hiện rõ tinh thần nhân văn. Chủ đề “Những sắc màu cảm xúc” được triển khai xuyên suốt ở cả hai phần của đề thi, từ đọc hiểu văn bản văn học đến đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài nghị luận xã hội.

Cô Hiếu Nhiên chia sẻ nhận định về đề thi Văn năm nay. Ảnh: NVCC.

Theo cô Hiếu Nhiên, ở phần Đọc hiểu văn bản văn học, ngữ liệu được lựa chọn khá phù hợp với học sinh lớp 9 thi vào lớp 10. Đoạn trích có dung lượng vừa phải, ngôn ngữ trong sáng, giàu cảm xúc, nội dung không quá xa lạ nhưng vẫn đủ sức gợi mở.

Thông qua hình tượng một chú robot có cảm xúc, biết sợ đánh mất chính mình và biết tự đặt câu hỏi về bản thân, văn bản gợi cho học sinh suy nghĩ về bản ngã, cảm xúc và những yếu tố làm nên con người. Cô Nhiên cho rằng hệ thống câu hỏi ở phần này được thiết kế hợp lý, bám sát đặc trưng thể loại truyện và có sự phân tầng từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng.

Đáng chú ý, câu hỏi phần 1D đặt ra vấn đề của thời đại: Khi máy móc ngày càng giống con người, liệu con người có đang dần sống như máy móc hay không?

Ngữ liệu và chủ đề đề thi năm nay gợi nhiều hứng thú cho thí sinh. Ảnh: Minh Đức

Ở phần Đọc hiểu văn bản nghị luận, ngữ liệu bàn về tình trạng thiếu cảm xúc, cạn kiệt cảm xúc trong đời sống hiện đại và khẳng định sự cần thiết của việc nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Đây là một vấn đề gần gũi, có ý nghĩa giáo dục đối với học sinh ở lứa tuổi vị thành niên. Đối với phần viết bài văn nghị luận xã hội, việc cho học sinh lựa chọn một trong hai đề là điểm đáng ghi nhận, bởi cả hai đều gắn với những vấn đề thực tiễn của người trẻ, đòi hỏi thí sinh vận dụng đồng thời kỹ năng viết, khả năng quan sát, tư duy và trải nghiệm cá nhân.

Cô Nhiên cũng đánh giá đề thi có độ phân hóa hợp lý, tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành bài làm, đồng thời vẫn có những câu hỏi nâng cao đòi hỏi năng lực đọc hiểu sâu, tư duy phản biện cùng kỹ năng lập luận và diễn đạt để đạt điểm cao. Đây là cách phân hóa phù hợp với định hướng đánh giá năng lực, đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển chọn học sinh có khả năng học tập tốt ở bậc trung học phổ thông.