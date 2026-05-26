Thủ lĩnh Học sinh Trung học phổ thông xuất sắc: Hãy là người kết nối giỏi nhất!

HHTO - Tại Hội thi “Đi tìm thủ lĩnh Học sinh Trung học phổ thông” năm học 2025 - 2026, Phạm Nguyễn Bảo Hân - nữ sinh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM đã có màn thể hiện xuất sắc và đạt giải Nhì cuộc thi, đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân của cô bạn.

Thủ lĩnh phải là “cầu nối” quan trọng trong tập thể

Bảo Hân có khả năng giao tiếp cởi mở, sự thân thiện và tinh thần quan tâm đến mọi người xung quanh. Trong tập thể, Hân thường giữ vai trò như một “cầu nối” quan trọng, biết lắng nghe, tìm ra điểm chung giữa các thành viên và góp phần tạo nên không khí thoải mái, hiệu quả hơn khi làm việc nhóm:

Người giỏi nhất chưa chắc đã là người thủ lĩnh tốt nhất, mà người thủ lĩnh phải là người biết kết nối các bạn Đoàn viên với nhau để tạo nên một Chi đoàn, Đoàn trường vừa “vững” vừa “mạnh"!

Trong tập thể, Hân thường giữ vai trò là "cầu nối" quan trọng kéo gần các thành viên lại với nhau. Ảnh: NVCC.

Từ năm học đầu cấp Ba, Bảo Hân đã tích cực tham gia nhiều hoạt động của trường. Cô bạn vừa nắm giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn lớp, vừa là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Những vai trò ấy giúp Hân có thêm nhiều trải nghiệm học đường đáng nhớ, đồng thời ghi dấu trong nhiều hoạt động nổi bật như: cùng CLB Tâm lý học thực hiện diễn đàn “Chuyến tàu niên thiếu an toàn”, góp sức tổ chức 6 workshop gắn với các giá trị học hiệu của trường, đồng thời cùng các bạn cho ra mắt Cẩm nang học chuyên dành cho học sinh lớp 9 và học sinh THCS.

Bên cạnh đó, Bảo Hân còn có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Với Hân, nghệ thuật cũng là một cách để kết nối tập thể và lan tỏa năng lượng tích cực. Thông qua những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc, kết hợp các động tác khi uyển chuyển, khi mạnh mẽ trên nền nhạc mang âm hưởng tự hào truyền thống, yêu nước, cô bạn mong muốn đưa phong trào Đoàn đến gần hơn với các bạn trẻ.

Hành trình vượt qua giới hạn bản thân của thủ lĩnh trẻ

Đằng sau sự tự tin trên sân khấu và những thành tích nổi bật, Bảo Hân cũng từng trải qua không ít áp lực. Trong thời gian chuẩn bị cho hội thi, cô bạn phải cân bằng giữa việc học, ôn thi và các nội dung dự thi ở vòng Bán kết.

“Ngoài các tiết học dành cho việc ôn thi, mình tận dụng giờ ra chơi để chuẩn bị cho các nội dung về sáng kiến, ôn tập kiến thức liên quan đến lịch sử, công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Sau giờ ra về, mình thường xuống Văn phòng Đoàn khoảng 1 - 2 tiếng để hoàn thành các đầu việc, rồi sau đó mới về nhà ôn tập.” - Bảo Hân bộc bạch.

Cũng như nhiều thí sinh khác, có những thời điểm Bảo Hân rơi vào trạng thái căng thẳng và thiếu tự tin. Bạn từng lo sợ mình sẽ không làm tốt, thậm chí không muốn gia đình hay bạn bè đến xem phần thi vì sợ nếu thất bại sẽ khiến mọi người thất vọng: “Trước khi hội thi bắt đầu, mình từng rơi vào trạng thái cực kỳ áp lực, thiếu tự tin đến mức không muốn gia đình hay bạn bè đến xem vì sợ nếu mình thất bại sẽ làm mọi người thất vọng.”

Thế nhưng, chính trong những khoảnh khắc yếu lòng ấy, Bảo Hân nhận ra rằng mọi người đến không phải để đặt lên cô bạn áp lực thành tích. Họ đến vì yêu thương, tin tưởng và muốn nhìn thấy Hân được là chính mình, được tỏa sáng hết mình trên sân khấu.

Khi nhận được giấy khen, Bảo Hân cảm thấy như được tiếp thêm một ngọn lửa mới. Đó là niềm tự hào sau những ngày nỗ lực không ngừng, cảm giác biết ơn trước sự hỗ trợ của tập thể, và cũng đã chứng minh được một điều rằng cô bạn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phiên bản từng tự ti trước khi bước vào hội thi.

Đạt giải Nhì tại Hội thi, Bảo Hân đã ghi dấu một cột mốc trưởng thành đáng nhớ, cô bạn đã vượt qua sự tự ti và mạnh dạn bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Ảnh: NVCC.

Sau cuộc thi, khi được hỏi về điều muốn phát triển hơn trong môi trường học đường, cô bạn mong học sinh có thêm nhiều không gian để kết nối, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau: “Mình mong có thể phá bỏ những ‘"bức tường vô hình" giữa các khối hay các câu lạc bộ khác nhau, tạo ra nhiều sân chơi chung mang tính liên kết sâu hơn. Một ngôi trường mạnh không chỉ bởi những cá nhân xuất sắc, mà bởi một tập thể học sinh đoàn kết để cùng nhau gắn kết và lan tỏa.”