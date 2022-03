Trailer chính thức của "Sao Nhập Ngũ 2022": Khi các "thánh hề" nhập ngũ sẽ thế nào?

HHT - Sau thành công của loạt anime gốc "Sword Art Online", hãng A-1 Pictures tái khởi động thương hiệu này với "Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night" xoay quanh “cô vợ quốc dân” Asuna.

HHT - Mùa 2 của “Thanh Gươm Diệt Quỷ” (Kimetsu no Yaiba) chỉ vừa kết thúc, sức nóng của trận chiến mãn nhãn tại Phố Đèn Đỏ vẫn còn hừng hực thì mùa 3 đã nhá hàng luôn khiến các fan của siêu phẩm anime này “xỉu dọc xỉu ngang”!

HHT - Xoay quanh đề tài hình sự - tâm lý tội phạm quen thuộc, trailer "Dòng Máu Đặc Cảnh" vừa được hé lộ với sự tề tựu của dàn diễn viên thực lực xứ Hàn: Choi Woo Sik, Cho Jin Woong, Park Hee Soon...

HHT - Liên hoan Phim trực tuyến Nhật Bản do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức sẽ chính thức quay trở lại Việt Nam với đợt chiếu phim thứ hai, diễn ra vào giữa tháng 2 năm nay với nhiều bộ phim hấp dẫn.

HHT - Không chỉ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Marvel Studios còn chiêu đãi khán giả những hình ảnh mới của “Moon Knight” sẽ lên sóng không còn bao lâu nữa.