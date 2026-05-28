Nguyễn Văn Chung: Từ chủ nhân loạt hit đến Anh tài "hạt nhài" của ATVNCG 2026

HHTO - Không chỉ sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn có khiếu hài hước duyên dáng, dễ thương trên mạng xã hội, đặc biệt khi trở thành "Anh tài" của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

1 phút biết tuốt về nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Thông tin cá nhân: Sinh năm 1983 tại TP.HCM, là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam kể từ những năm 2000.

Sau thành công rực rỡ của mùa đầu tiên, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 được dự đoán tiếp tục bùng nổ với nhiều gương mặt "Anh tài" mới đầy sáng giá. Trong đó, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trở thành một bất ngờ lớn, thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Vốn quen đứng sau ánh hào quang của nhiều nghệ sĩ, việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định bước lên sân khấu để trình diễn được đánh giá là ẩn số đáng mong chờ của mùa giải năm nay.

Cha đẻ của loạt "ca khúc quốc dân"

Sinh năm 1983 tại TP.HCM, Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu và thành công nhất của làn sóng nhạc trẻ Việt Nam những năm 2000. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh sở hữu kho tàng sáng tác đồ sộ với hơn hàng trăm ca khúc thuộc nhiều thể loại, trong đó có không ít tác phẩm gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả.

Tên tuổi của Nguyễn Văn Chung gắn liền với giai đoạn hoàng kim của nhạc Việt với Vầng Trăng Khóc, Đêm Trăng Tình Yêu, Chiếc Khăn Gió Ấm, Con Đường Mưa, Pha Lê Tím... Thành công của những ca khúc này góp phần đưa tên tuổi ca sĩ như Cao Thái Sơn, Khánh Phương, Nhật Tinh Anh... bùng nổ, đồng thời mang về cho nam nhạc sĩ hàng loạt giải thưởng âm nhạc uy tín như Làn Sóng Xanh hay Mai Vàng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sở hữu nhiều thành tích ấn tượng với ca khúc "Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình".

Không dừng lại ở chủ đề tình yêu đôi lứa, Nguyễn Văn Chung còn gặt hái thành công qua ca khúc Nhật Ký Của Mẹ viết về tình thân, được trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica tại Đức ghi nhận vào tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới. Anh cũng được mệnh danh là "nhạc sĩ của thiếu nhi" khi sở hữu kỷ lục hơn 300 bài hát cho khán giả nhí. Gần đây nhất, bài hát Viếp Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do anh sáng tác được đông đảo người nghe đặc biệt yêu thích bởi nội dung ý nghĩa và giai điệu hào hùng.

Sĩ tử thi đại học ở tuổi trung niên

Ngoài sự nghiệp âm nhạc đồ sộ, Nguyễn Văn Chung còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tinh thần học tập đáng nể. Ở tuổi ngoài 40, nam nhạc sĩ quyết định thử thách bản thân bằng việc thi đại học. Quyết định ở tuổi trung niên của anh ban đầu khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí tưởng anh "nói đùa". Tuy nhiên, anh đã chứng minh sự nghiêm túc của mình bằng quá trình ôn luyện miệt mài, cuối cùng trúng tuyển đại học chính quy ngành Sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21,17 cho 3 môn thi.

Việc nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi đại học ở tuổi ngoài 40 tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

"Thánh hạt nhài" tiềm năng của ATVNCG 2026

Khác hẳn với phong cách làm nhạc lãng mạn và đầy cảm xúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ngoài đời lại là một "cây hài" chính hiệu, đặc biệt trên mạng xã hội. Trang cá nhân của anh sở hữu lượng theo dõi lớn nhờ những dòng trạng thái cực kỳ hài hước, dí dỏm và "bắt trend" vô cùng nhạy bén. Anh chia sẻ nhiều khía cạnh cuộc sống như chuyện nuôi dạy con, đời sống độc thân... thu về lượng tương tác khủng.

Giờ đây khi trở thành "Anh tài", Nguyễn Văn Chung lại trở thành "thánh hạt nhài" khi ra mắt trên mặt trận Threads. Nhiều dòng trạng thái như tổ chức hỏi đáp thay các "Anh tài" khác, hay nhờ cộng đồng mạng chế ảnh hộ khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Năm 2026 không chỉ đánh dấu việc Nguyễn Văn Chung lấn sân sang mảng truyền hình thực tế mà còn về khía cạnh diễn xuất. Trong thời điểm trước khi bước lên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nam nhạc sĩ góp mặt trong bộ phim Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đóng phim Ốc Mượn Hồn.

Trong dự án, anh vào vai một "ông trùm" kinh doanh, cha của nữ diễn viên nổi tiếng Diễm Quỳnh (Anh Phạm đóng) và có quan hệ làm ăn với nam chính Quân (Quốc Trường đóng). Sau buổi họp báo ra mắt vừa qua, vai diễn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được lời khen ngợi, giữ vai trò quan trọng cho cốt truyện.