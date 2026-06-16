Những điều thú vị về Cape Verde - hiện tượng World Cup 2026 cầm chân Tây Ban Nha

Tối 15/6, sau khi cầm hoà Tây Ban Nha tại World Cup 2026, đội tuyển quốc gia Cape Verde đã tạo nên làn sóng tìm kiếm bùng nổ trên mạng xã hội. Những pha chặn bóng thần sầu đến từ thủ môn 40 tuổi Vozinha viral khắp cõi mạng. Người hâm mộ bóng đá và các tín đồ du lịch khắp nơi từ đó dành sự quan tâm cho đất nước lần đầu tranh tài tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh này. Vậy Cape Verde có gì đặc sắc?​

Nằm kiêu hãnh giữa dòng nước dữ dội của Đông Đại Tây Dương, Cape Verde là quốc đảo có vị trí đặc biệt, cách bờ biển đất liền châu Phi khoảng khoảng 800 km về phía Tây và nằm dịch về phía Nam so với đường bờ biển đầy gió của Bồ Đào Nha . Nhìn trên bản đồ, hệ thống đảo này mang lại cảm giác lạ kỳ, đó là xa châu Phi hơn tưởng tượng nhưng cũng không gần châu Âu chút nào.

Cape Verde sở hữu bản sắc độc đáo, được nhào nặn từ sự giao thoa giữa nguồn cội Tây Phi, hàng thế kỷ chịu ảnh hưởng của thuộc địa Bồ Đào Nha và chất phóng khoáng sinh ra từ sự cô độc giữa đại dương . Quần đảo được tạo thành từ 10 hòn đảo lớn và 5 đảo nhỏ. Trong số đó, Santa Luzia là hòn đảo duy nhất hoàn toàn hoang vắng, không có người sinh sống .

Về mặt địa hình và khí hậu, Cape Verde mang hai sắc thái tương phản rõ rệt. Trái ngược với hòn đảo Boa Vista phẳng lặng, khô cằn, đảo Fogo lại là nơi ngự trị của Pico do Fogo - ngọn núi lửa đang hoạt động cao 2.829m. Trong khi đó tại đảo Sal, thiên nhiên lại ban tặng các mỏ khai thác muối nằm sâu trong lòng các hố sụt lớn được bao bọc bởi núi non, biến nơi đây thành một "Biển Chết thu nhỏ" mà con người có thể nằm nổi vô tư.

Mặt khác, nhờ vị trí đón gió Đại Tây Dương, khi châu Âu đang chìm trong cái lạnh 5°C thì nhiệt độ tại Cape Verde vẫn ấm áp lý tưởng ở khoảng 21°C . Gió thổi đều qua các rặng cọ và những con sóng lớn từ đại dương vỗ bờ tạo nên đặc trưng khí hậu không thể trộn lẫn .

​Dù chỉ có khoảng nửa triệu dân sinh sống trên các hòn đảo, số lượng người gốc Cape Verde di cư và định cư ở nước ngoài (Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ...) do các đợt hạn hán trong thế kỷ 20 thực tế còn đông hơn dân số trong nước . Tuy vậy, quốc gia này tự hào là một trong những nền dân chủ ổn định và có mức sống cao hàng đầu khu vực Tây Phi, tạo nên môi trường vô cùng an toàn và thân thiện cho du khách .

Với những ai yêu thích du lịch, Cape Verde là "viên ngọc thô" xứng đáng để khám phá. Hòn đảo Sal là điểm đến hút khách bậc nhất nhờ những bãi cát trắng mịn trải dài và làn nước xanh ngọc bích . Đây cũng là "thiên đường" đích thực cho các bộ môn thể thao dưới nước như lướt ván diều, ván buồm, thuyền buồm và lặn biển .

Bên cạnh đó, nơi đây còn nổi tiếng với các trải nghiệm thiên nhiên hoang dã kỳ thú. Bãi biển Ervatão ở phía Đông Nam đảo Boa Vista là điểm làm tổ quan trọng thứ ba trên thế giới của loài rùa quản đồng quý hiếm . Du khách đến đây vào khoảng tháng 7 đến tháng 9 sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến mùa rùa đẻ trứng . Ngoài ra, vùng quanh Boa Visa còn là nơi sinh sản của cá voi lưng gù khổng lồ.

Trước khi làm nên điều kỳ diệu tại vòng Chung kết World Cup 2026, lịch sử bóng đá của quốc đảo nhỏ bé này là một câu chuyện dài về sự kiên trì vượt khó. Với dân số ít ỏi và nguồn lực kinh tế còn hạn chế, vị thế của đội tuyển quốc gia Cape Verde trong quá khứ chủ yếu chỉ quanh quẩn ở các giải đấu khu vực châu Phi.

Tuy nhiên, bằng việc tận dụng nguồn lực từ các cầu thủ gốc Cape Verde sinh sống và tập luyện tại các học viện bóng đá hàng đầu châu Âu (đặc biệt là Bồ Đào Nha), bóng đá nước này đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Việc lần đầu tiên đặt chân vào vòng bảng chính thức của World Cup là kết quả cho nỗ lực không ngừng từ một đất nước nhỏ bé, truyền cảm hứng đến hàng triệu người toàn cầu chỉ sau một đêm.