Đôi giày thể thao đầy “thị phi” của Lan Phương, lần nào lên phim cũng gây tranh cãi

Sơn Vũ - Ảnh: FBNV
HHTO - Từ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đến Đồng Hồ Đếm Ngược, Lan Phương bị đặt dấu hỏi về phong cách ăn mặc với một đôi giày cứ xuất hiện là khiến khán giả tranh cãi.

Lan Phương là gương mặt tài năng của phim giờ vàng VTV với lối diễn xuất rất riêng, dù chỉ đóng vai phụ nhưng lại gây ấn tượng mạnh hơn cả vai chính. Cô thường chọn nhân vật cá tính mạnh, hành xử khác biệt và nội tâm phức tạp.

Như ở phim đang chiếu Đồng Hồ Đếm Ngược, Lan Phương nhận vai Kiều Thơ, một phú bà tính cách khó lường, khiến cho nhân vật Chiến khổ sở. Người xem cho rằng không có ai hợp với vai Kiều Thơ hơn Lan Phương, chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nghe giọng cười của cô là đã nổi da gà.

Nếu như diễn xuất của Lan Phương rất ổn thì tạo hình của cô lắm điều phải bàn. Lan Phương có lần kết hợp váy xòe với các chi tiết nữ tính, điệu đà với giày thể thao trắng với phom dáng khá to như giày chạy bộ.

Kiểu phối đồ này bị khán giả cho rằng không đẹp, cũng không phù hợp với nhân vật. Vẫn biết rằng nhân vật Kiều Thơ tính cách lạ lùng nên phong cách trang phục có thể không giống mọi người nhưng không thiếu cách để thể hiện sự khác biệt mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, từ đó đẩy cảm xúc cho khung hình.

Đôi giày thể thao trắng mà Lan Phương đi trong phim Đồng Hồ Đếm Ngược đã từng gây chú ý ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Nữ diễn viên tiếp tục nhận một vai vừa phản diện vừa đáng thương, lớn lên trong gia đình đổ vỡ, chịu nhiều tổn thương nên tâm lý bất ổn.

Không chỉ tính cách nhân vật mà cách ăn mặc của vai Linh cũng làm khán giả bàn tán. Linh thường kết hợp giày thể thao với váy, có lúc mặc áo lệch vai, váy voan điệu đà cũng xỏ vào một đôi giày nhìn không ăn nhập gì với trang phục. Rất nhiều người tiếc cho nữ diễn viên, vì chỉ cần chọn một kiểu giày khác là Lan Phương đã ghi thêm điểm.

