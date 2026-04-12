"Trùng sinh" làm nữ chính The Devil Wears Prada, đừng mắc lỗi ăn mặc này

HHTO - "Trùng sinh" vào The Devil Wears Prada mà mặc lỗi như vầy, bạn sẽ hưởng trọn ánh mắt của Miranda đấy!

Ánh mắt phán xét của Tổng biên tập tờ Runway dành cho những lỗi thời trang cơ bản này.



Mặc quần áo không vừa vặn

Khi chọn trang phục công sở, lỗi phổ biến nhất là mặc quần áo không vừa vặn, rộng thùng thình gây cảm giác luộm thuộm, hoặc đồ quá chật tạo cảm giác không có thẩm mỹ.

Đảm bảo trang phục vừa vặn không chỉ giúp bạn trông chỉn chu hơn mà còn tăng thêm sự thoải mái suốt cả ngày.

Không đeo phụ kiện

Nếu không muốn bị đánh giá là ăn mặc nhàm chán và không có đầu tư, hãy thêm chút phụ kiện vào trang phục daily của bạn. Một sợi dây chuyền mảnh, hoặc một đôi bông tai đơn giản là cũng ổn rồi.

Phụ kiện có thể nâng tầm hoặc phá hỏng một bộ trang phục, vì vậy điều cần thiết là phải lựa chọn chúng một cách khôn ngoan. Những item vượt thời gian sẽ bổ sung cho vẻ ngoài tổng thể mà không làm lu mờ nó.

Phối màu và họa tiết không phù hợp

Để tạo nên một bộ trang phục hài hòa và phong cách, hãy ghi nhớ vòng tròn màu sắc và chọn những họa tiết phối hợp hài hòa. Hãy đảm bảo chúng bổ sung cho nhau chứ không phải làm rối mắt và làm giảm gu thẩm mỹ của bạn.