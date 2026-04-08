Thực hư tin siêu mẫu Hoàng Thùy vẫn có khả năng trúng show Victoria's Secret

HHTO - Việc siêu mẫu Hoàng Thùy nộp đơn casting show diễn của hãng nội y Victoria's Secret đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ sắc đẹp Việt. Tuy nhiên, hiện đang có tranh cãi khá lớn xung quanh việc cô có đủ điều kiện được gọi tên tại show diễn thời trang đình đám này hay không.

Á hậu - siêu mẫu Hoàng Thùy công khai việc mình đăng ký casting show diễn nội y đình đám Victoria's Secret Fashion Show. Đây là show diễn quy tụ dàn người mẫu hàng đầu thế giới, là show diễn mà bất kỳ người mẫu nào cũng mơ ước được có mặt một lần trong đời.

Tuy nhiên, sau khi thông tin này được công bố, một số trang mạng xã hội khẳng định Hoàng Thùy không đủ điều kiện để casting Victoria's Secret Fashion Show tại Mỹ vì yêu cầu trong form đăng ký: "Phải là cư dân hợp pháp của Mỹ và có đủ điều kiện để làm việc tại Mỹ". Câu tiếng Anh trong form đăng ký được viết như sau: Must be a legal resident of the U.S. and eligible to work in the U.S. Mặc dù vậy, hiểu chính xác thì câu này không có nghĩa là phải có quốc tịch Mỹ. Ý của câu này chỉ là:

- Người tham gia phải có tình trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ (ví dụ: visa hợp lệ, thẻ xanh, hoặc giấy phép cư trú).

- Và được phép làm việc hợp pháp tại Mỹ theo luật lao động.

Trước thông tin về điều kiện casting Victoria's Secret Fashion Show tại Mỹ, Á hậu Hoàng Thùy chia sẻ "14 năm trước, giấc mơ này luôn có 1 vị trí trong trái tim tôi" và tag IMG Models - đây là công ty người mẫu hàng đầu thế giới, có khả năng xử lý vấn đề pháp lý và visa làm việc tại Mỹ cho các người mẫu thuộc công ty. Chính vì vậy nhiều người cho rằng Hoàng Thùy vẫn có khả năng casting Victoria's Secret Fashion Show.

BTC show diễn này đã mở cổng đăng ký casting ngày 6/4, không ít fan sắc đẹp Việt hi vọng Á hậu Hoàng Thùy sẽ được gọi tên.